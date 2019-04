Toni Greblă, despre întrebările de la referendum: Prin întrebările puse, tinde la modificarea Constituţiei „Vreau sa fac trei comentarii. Prin decret, a fost convocat pe 26 mai referendumul cu incalcarea recomandarilor Comisiei de la Veneția. (...) O a doua remarca: inutilitatea referendumului. Prin intrebarile puse, tinde la modificarea Constituției, astfel incat, daca ar fi sa mergem pana la capat, ar trebui sa se organizeze un referendum acum, cu aceste intrebari, sa se fi modificat Constituția in Parlament și sa fie din nou supusa referendumului, pentru ca ea sa intre in vigoare. (...) Am putea obține rezultate contradictorii. Un „da" acum și un „nu" la adoptarea Constituției, spre exemplu.



