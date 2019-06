Presedintele PMP, Eugen Tomac, a solicitat marti premierului Viorica Dancila sa nu mai adopte nicio OUG pana la numirea unui nou Avocat al Poporului.



"In calitate de presedinte al PMP, solicit premierului Viorica Dancila sa nu adopte nicio ordonanta de urgenta pana la momentul in care vom avea un nou Avocat al Poporului, in contextul anuntului lui Victor Ciorbea ca si-a incheiat activitatea. Sa dea dovada de responsabilitate si sa inteleaga clar mesajul romanilor de la referendumul din 26 mai. Ne aflam intr-o zona de vid legislativ, pentru ca functia de Avocat al Poporului este unipersonala,…