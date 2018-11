Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac, a declarat duminica, la Alba Iulia, ca ii va solicita ministrului de externe sa reactioneze fata de "un gest condamnabil al Guvernului de la Budapesta", care, potrivit parlamentarului, le-ar fi interzis profesorilor romani din Ungaria…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac, a declarat duminica, la Alba Iulia, ca ii va solicita ministrului de externe sa reactioneze fata de "un gest condamnabil al Guvernului de la Budapesta", care, potrivit parlamentarului, le-ar fi interzis profesorilor romani din Ungaria sa…

- Sargentini a enumerat in raportul privin Ungaria amenintarile la libertatea media, repunerea in discutie a independentei justitiei, atacurile regulate impotriva organizatiilor neguvernamentale, renasterea antisemitismului ca si repunerea in discutie a anumitor drepturi sociale, potrivit unei analize…

- Ungaria nu va accepta "amenintari" si nu va deveni "patria imigratiei", a afirmat marti dupa-amiaza, in Parlamentul European, premierul ungar, Viktor Orban, in contextul procedurilor in sensul sanctionarii Guvernului de la Budapesta, informeaza mediafax. "Ungaria va fi condamnata pentru ca…

- Ungaria nu va accepta "amenintari" si nu va deveni "patria imigratiei", a afirmat marti dupa-amiaza, in Parlamentul European, premierul ungar, Viktor Orban, in contextul procedurilor in sensul sanctionarii Guvernului de la Budapesta.

- Președintele Klaus Iohannis va participa luni, 10 septembrie, la festivitatea de deschidere a anului școlar preuniversitar 2018-2019 de la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. Noul an școlar din anul Centenarului va incepe cu fast la Alba Iulia. Luni, 10 septembrie, incepand…

- Turneul Vioara lui George Enescu revine in aceasta toamna pe scenele din Romania, in perioada 12 septembrie - 8 octombrie, violonistul Gabriel Croitoru si pianistul Horia Mihail avand programate concerte in opt orase ale tarii. "Gabriel Croitoru, violonistul care are privilegiul de a canta…

- Pentru a ramane la putere la București, Liviu Dragnea sta in genunchi in fața guvernului de la Budapesta și calca din nou in picioare Constituția Romaniei. Daca Viktor Orban i-ar cere sa schimbe culorile PSD din roșu-alb, in roșu-alb-verde, dupa steagul Ungariei, Liviu Dragnea nu ar avea nicio ezitare…