- Trei ani de inchisoare cu executare pentru un barbat in varsta de 32 de ani din judetul Hunedoara pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa. Barbatul condamnat este acuzat ca a provocat un accident rutier soldat cu decesul unui copil in varsta de 3 luni si ranirea parintilor acestuia. Tragedia…

- O atenționare meteorologica cu Cod Galben a fost emisa pentru județul Alba și este valabila sambata, 18 mai, pana la ora 17.15. Zonele afectate: Cugir, Sebeș, Sasciori, Șugag, Pianu, Daia Romana, Șpring, Garbova, Cergau, Roșia de Secaș, Calnic, Cut, Ohaba, Doștat; Se vor semnala : frecvente descarcari…

- Barbatul din Alba care a provocat acum doi ani accidentul rutier in care au murit iubita acestuia, insarcinata, dar si fiica lui in varsta de 2 ani, a ajuns dupa gratii. Curtea de Apel Alba Iulia a dat decizia finala: 3 ani si 9 luni de inchisoare cu executare.

- Doi barbați din comuna Saliștea au fost reținuți de polițiști dupa ce l-au agresat pe un consatean. Vor fi prezentați in fața procurorilor, pentru dispunerea masurilor legale. Miercuri, 8 mai 2019, in jurul orei 22.00, in urma unui apel prin 112, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au intervenit…

- Trei tineri din Roșia de Secaș care in luna iunie a anului 2018 au violat o minora de 17 ani, pe o pașune din comuna Daia Romana, au fost condamnați la inchisoare. Unul dintre cei trei tineri, Grozav Lucian a fost condamnat de catre Judecatoria Sebeș la 7 ani si 3 luni de inchisoare pentru […] Citește…

- In dosarul de viol in care sunt judecati trei tineri din Rosia de Secas, dintre care doi minori la data comiterii faptei, Judecatoria Sebes a pronuntat prima decizie. Este vorba despre cazul in care trei tineri au violat o tanara de 17 ani din comuna Ighiu, in luna iunie 2018, infractiunile avand loc…

- O femeie din Metes, in varsta de 45 de ani, a fost condamnata la inchisoare cu executare pentru talharie calificata. Pantea Petronela a primit trei ani de inchisoare cu executare, pentru ca a atacat cu spray lacrimogen si a batut cu pumnii si picioarele un barbat caruia ii datora o suma de bani. Potrivit…

- Intr-o hotarare pronunțata recent, Tribunalul Alba l-a condamnat pe un barbat de 32 de ani, din Salciua, la 6 ani și 10 luni de ... The post „A fost frumos ce mi-ai facut?“ Cum si-a facut singur dreptate un barbat din Alba aflat in conflict cu un vecin: l-a batut pana a murit appeared first on Ziarul…