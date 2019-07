Tinere la spital după ce au intrat cu bicicletele într-un pom, la Herneacova. Nu aveau frâne, povestesc polițiștii Accidentul s-a petrecut vineri dupa-masa, pe drumul in panta ce duce la centrul de agrement de la marginea Herneacovei. Cele doua tinere au coborat in viteza cu bicicletele și nu au mai putut opri in siguranța. S-au izbit violent de un pom și au fost ranite grav. Una dintre biciclete nu avea frane, iar cea de-a doua le avea defecte, povestesc polițiștii. Cele doua fete au fost preluate de ambulanțe și au fost transportate la spital, la Timișoara. Polițiștii timișeni s-au deplasat la fața locului și fac acum cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare corporala din… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

