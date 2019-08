Stiri pe aceeasi tema

- Iulius Town Timisoara, primul proiect mixt din vestul tarii, realizat de companiile IULIUS si Atterbury Europe, este gata sa iși deschida porțile. Pe 30 august 2019, va fi inaugurata prima etapa a ansamblului urbanistic, care va include cea mai mare zona de cumparaturi din afara Bucureștiului…

- Compania chineza OPPO a semnat recent un acord de transfer de brevete cu Intel pentru a beneficia de 58 de brevete referitoare la tehnologia de comunicații mobile. In plus, OPPO a achiziționat peste 500 de brevete de la Ericsson, ce acopera țari și regiuni, inclusiv SUA, Europa, China și India. Brevetele…

- Iulius Gardens, spațiul verde din inima Iulius Town Timisoara, va fi deschisa publicului odata cu inaugurarea primei etape a ansamblului, pe 30 august. Iulius Town reprezinta primul proiect mixt din vestul țarii și cea mai mare investiție in real estate din regiune, de peste…

- Orice miner va putea lucra intr-un parc eolian, dupa ce va termina un stagiu de pregatire de sase luni de la Academia de Pregatire si Reconversie profesionala pentru Surse Regenerabile si Distributie a Energiei Electrice, a declarat Ministerul Energiei. Aflat în vizită la vizită la parcul…

- O academie pentru reconversia profesionala a minerilor va fi inființata de catre Ministerul Energiei. Aproximativ 5.000 de mineri din Valea Jiului vor lucra in parcurile eoliene, urmand a fi pregatiți in stagii de cate șase luni, devenind specialiști in mentenanța și operarea centralelor care folosesc…

- Compania olandeza Damen transmite ca „urmarește cu interes și preocupare majora” anunțul Ministerului Apararii referitor la atribuirea corvetelor și ca „analizeaza urmatorii pași de urmat”. Reacția vine dupa ce oferta câștigatoare a contractului de achizitie a celor patru…

- Companiile IULIUS si Atterbury Europe vor inaugura, pe 30 august 2019, prima etapa a proiectului Iulius Town Timisoara (denumit anterior Openville), cea mai mare investitie imobiliara din regiune, in valoare de peste 220 milioane de euro. Acesta este primul ansamblu de tip mixt din vestul tarii si cel…

- Iulia Vantur este de nerecunoscut. Fosta prezentatoare de televiziune este bruneta și plina de tatuaje, o schimbare radicala de look la care s-a supus cu mult entuziasm. Iulia Vantur, in varsta de 38 de ani, s-a reintors in țara din India pentru o scurta perioada de timp și, iata, ca a acceptat o provocare…