- Aflata de cateva zile in turneu pre electoral in Timișoara și Arad, candidata umaniștilor, Ramona Ioana Bruynseels, a avut intalniri cu oameni din mediul de afaceri, mediul academic, cu personalitați locale, membri ai diasporei.”M-am bucurat sa vad, in aceste vizite, ca simpatizanții mei fac…

- Motociclistul a anunțat la 112 ca a facut pana undeva in padure, fiind obosit și deshidratat. Zona aflandu-se la limita dintre județele Arad și Hunedoara, apelul acestuia catre 112 a fost preluat de cei de la dispeceratul hunedorean. Aceștia din urma au localizat apelul in zona localitații Obarșia,…

- Un avion de lupta F A 18E Super Hornet al fortelor aeriene ale SUA s a prabusit miercuri dimineata in Parcul national Death Valley, provocandu le rani minore unui numar de sapte vizitatori, relateaza dpa, precizand ca nu se cunoaste inca soarta pilotului, anunta agerpres.Prabusirea s a produs in jurul…

- USR Arad este in doliu: una dintre cele mai apreciate activiste a partidului, Dana Babencu, a parasit aceasta lume la doar 49 de ani. Internata in spital, ea a ramas, conform apropiaților, pana in ultima clipa aceeași persoana dedicata celor din jur. Vlad Botoș, europarlamentar și președintele USR Arad,…

- Spaniolul Rafael Nadal, cap de serie numarul 3, si elvetianul Roger Federer, favorit 2, s-au calificat, miercuri, in semifinalele turneului de la Wimbledon, faza in care vor fi adversari, anunța news.ro.Nadal l-a invins in sferturile de finala pe americanul Sam Querrey, scor 7-5, 6-2, 6-2,…

- Duminica 16 iunie, timișorenii sunt așteptați la un eveniment deosebit care se va derula sub genericul „Maratonul Artelor – Impreuna pentru Anda“. Evenimentul va avea loc la Casa Artelor și cafeneaua Klapka și va include o serie de activitați. „Umorul, perseverența și corectitudinea sunt doar cateva…

- Problema alegerii președinților de consilii județene prin vot uninominal intr-un singut tur scoate la lumina dezbinarea din randul liberalilor. Este de notorietate faptul ca președintele PNL, Ludovic Orban, a criticat ordonanța Guvernului PSD pe aceasta tema, fiind insa contrazis de voci marcante din…

- Pompierii militari sunt in alerta și lucreaza la foc continuu pentru evacuarea apelor care au facut ravagii in Timiș și Arad. in Timiș, pompierii au intervenit in Bara, unde apa de pe versanți a inundat 20 de gospodarii, Cladova – unde au fost 30 de familii afectate, Faget, Sannicolau Mare – cate doua…