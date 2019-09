Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 20 de ani din judetul Hunedoara a fost injunghiata mortal, vineri seara, in parcul din spatele Catedralei Mitropolitane din Timisoara, suspect fiind iubitul ei, de 31 de ani, identificat si cautat acum de politie. Surse judiciare au declarat ca tanara a fost preluata de un echipaj SMURD…

- Pompierii timișeni au sarbatorit Ziua Pompierilor din Romania in centrul Timișoarei. Evenimentul a inceput inca de dimineața, de la ora 10, cu un ceremonial militar și religios in fața Catedralei Mitropolitane din Timișoara, iar apoi forțele ISU Banat au defilat in zona centrala. De…

- Funkunteroffizier Otto SCHIENKLER, Unt. steuermann Karl REIMER, Unt. maschinist Jacob RENZ. Ob. steuermann Franz THOMSEN, Unt. steuermann TRUB Georg. Sunt numele și gradele militare ale victimelor primei catastrofe aeriene petrecute pe actualul teritoriu al Romaniei, langa Timișoara. La 28 august și…