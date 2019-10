Timiş: Disidentul anticomunist polonez Adam Michnik, invitat în deschiderea FITM2019 Presedintele festivalului, scriitorul Robert Serban, a declarat, pentru Agerpres, ca acest festival se aseamana "aducerii raiului pe pamant", pentru ca lumea scriitorilor este una fabuloasa, iar literatura mare este cea care te emotioneaza, care trezeste acea avalansa necesara pentru a te reseta. El a explicat ca desi literatura pare bazata mai mult pe fictiune, "cred ca ea se bazeaza si pe istorie, dovada fiind faptul ca tema festivalului este "Literatura intre istorie si fictiune", sunt istorici care vor participa, va fi Adrian Cioroianu, dar este si un mare jurnalist polonez, Adam… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta, miercuri, 23 octombrie, debuteaza cea de-a VIII-a ediție a Festivalului Internațional de Literatura de la Timișoara „La Vest de Est / La Est de Vest”. Iubitorii de literatura din capitala Banatului sunt așteptați timp de trei seri (pe 23, 24 și 25 octombrie, incepand cu ora 19.00)…

- Muncitorii Primariei Capitalei au gasit recent urme de gloanțe de la Revoluția din 1989 pe fațada unei cladiri monument istoric din București, de pe Calea Victoriei - imobil care a intrat in reparații, potrivit lui Marius Coaje, consilier al primarului general Gabriela Firea.Urmele de gloanțe…

- Traian Basescu s-a dezlanțuit in direct la Realitatea TV. Fostul președinte a tinut sa-i dea replica vicepresedintelui ALDE, Ovidiu Silaghi, afirmand ca actualul candidat la presedintie sustinut de ALDE și Pro Romania, independentul Mircea Diaconu, era executantul lui Iulian Vlad, fostul sef al Securitatii,…

- Revoluție 1989 | Cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la Revoluția din 1989, realitatea.net le va prezenta cititorilor, în mai multe episoade, marturii și interviuri în exclusivitate, plus imagini inedite, unele dintre ele publicate pentru prima data.

- Tema celei de-a opta ediții a Festivalului Internațional de Literatura de la Timișoara este „Libertatea: Intre istorie și literatura” / Seara speciala dedicata momentelor din decembrie 1989 de la Timișoara, cu participarea unor importanți scriitori timișoreni Ediția din acest an a Festivalului Internațional…

- Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman" gazduieste joi, 12 septembrie 2019, incepand cu ora 16:30, in sala "Acad. Dinu C. Giurescu", intalnirea cu poeta, romanciera si traducatoarea Nora Iuga. Evenimentul se desfasoara sub titlul generic "Poezia, pepenii rosii si eternitatea", si va fi moderat…

- Gica Hagi a fost remarcat de marile cluburi din Europa inca din perioada in care juca in Romania, dar regimul comunist l-a tinut departe de vreo mutare. Mai ales ca era considerat un simbol al Romaniei si al fotbalului de la noi. Sansa i-a suras imediat dupa Revolutie si in vara lui 1990 a fost cumparat…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, anunța luni pe Facebook ca „va incepe revoluția la ALDE”. Potrivit acestuia, parlamentarii sar in capul lui Tariceanu ca vor inapoi la guvernare și se opun alianței cu Pro Romania.„Azi va incepe revolutia la ALDE! Sar parlamentarii in capul…