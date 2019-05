TIFF 2019. Care este calendarul festivalului TIFF 2019, ediția a 18-a, se va desfașura anul acesta in perioada 31 mai – 9 iunie 2019, la Cluj-Napoca. Organizat de Asociația pentru Promovarea Filmului Romanesc, TIFF este primul și cel mai mare festival dedicat filmului de lungmetraj din Romania. O noua ediție a Festivalului International de Film Transilvania va anima orașul din inima Ardealului, Cluj-Napoca, timp de 10 zile. Pentru TIFF 2019, organizatorii au anunțat numeroase surprize. TIFF 2019. Care este calendarul festivalului Calendarului evenimentului TIFF 2019 este incarcat de evenimente memorabile, de la filme de succes, premiate… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traditionalul concurs de scris runic „In urma cerbului fermecat”, organizat in fiecare an de Echipa de cercetasi nr.51 „Czetz Janos” din municipiul Gherla a ajuns la editia a XX-a. Concursul s-a desfasurat la sfarsitul saptamanii trecute in incinta Castelului „Banffy” din Bontida, cu participarea unui…

- Celebrul regizor va fi prezent la Cluj și pentru a inaugura Uzina Filmelor de Amatori, al carei concept îi aparține, într-un eveniment special ce va avea loc în 31 mai. Dupa 60 de ani în care a marcat cinema-ul francez, regretata regizoare Agnès Varda, recent…

- „CoinCoin & The Extra-Humans", de Bruno Dumont, va fi proiectat pe 1 iunie, de la ora 21:45, la CastelulBanffy din Bontida. In „CoinCoin si extraterestrii", Quinquin, ajuns deja la varsta adolescentei, isi spune acum CoinCoin si isi petrece timpul cu prietenul sau din copilarie, care-l…

- Povești trasnite, personaje bizare, o proiecție-maraton și invitați speciali vor poposi pe 1 și 2 iunie la Bonțida, in Weekend la Castel. Ca in fiecare an, concertele organizate la Cluj vor face deliciul iubitorilor de muzica prezenți la cea de-a 18-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania,…

- Plantați in urma cu 121 de ani, unii dintre castanii de pe Bulevardul celebru al Targoviștei au Post-ul Primaria inlocuiește castanii gaunoși de pe celebrul Bulevard targoviștean apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Celebrul violonist și compozitor Andre Rieu va urca pentru prima data pe scena salii BT Arena din Cluj-Napoca, alaturi de orchestra sa, joi, 4 aprilie, incepand cu ora 20:00 și va continua sa ii incante pe admiratorii sai cu alte trei reprezentații in zilele de 5, 6 și 7 aprilie. Toate cele patru…

- Channing Tatum s-a gandit ca are nevoie de o schimbare și a facut o mișcare drastica. Actorul a decis sa adopte stilul lui Eminem, iar acum este de nerecunoscut. Celebrul actor a apelat la o schimbare dramatica, tunzandu-și parul și vopsindu-l blond. Starul in varsta de 38 de ani, care a devenit un…

- Georgina Rodriguez, iubita lui Cristiano Ronaldo este o rasfațata, iar acest lucru il vede toata lumea! Celebrul fotbalist ii face acesteia cele mai luxoase cadouri și este mereu atent sa nu-i lipseasca nimic.