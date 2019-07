Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom continua sa fie extrem de interesata de proiectul Neptun Deep, dar este nevoie de claritate si stabilitate legislativa, a declarat miercuri Christina Verchere, CEO al companiei. "Neptun Deep este un proiect extrem de important, este o necesitate pentru România, fundamental pentru a…

- Neptun Deep este un proiect extrem de important, fundamental pentru asigurarea securitatii energetice a Romaniei, iar OMV Petrom continua sa fie extrem de angajat fata de acest proiect, dar are nevoie de claritate si stabilitate legislativa, a declarat miercuri Christina Verchere, CEO al OMV Petrom,…

- Neptun Deep este un proiect extrem de important, fundamental pentru asigurarea securitatii energetice a Romaniei, iar OMV Petrom continua sa fie extrem de angajat fata de acest proiect, dar are nevoie de claritate si stabilitate legislativa, a declarat miercuri Christina Verchere, CEO al OMV Petrom,…

- 'Neptun Deep este un proiect extrem de important, este o necesitate pentru Romania, fundamental pentru a asigura securitatea energetica, pentru ca vedem o scadere a productiei nationale de gaze, o interconectivitate redusa si preturi mai mari la gazele naturale. Este un proiect extrem de important…

- Politica de rentieri a actualilor guvernanți, care poate fi sintetizata prin zicala populara “niciun caine nu pleaca de la macelarie”, pare a compromite cel puțin pe termen scurt și mediu exploatarea gazelor din Marea Neagra. Guvernul, totuși, incearca sa convinga, daca nu ExxonMobil, macar opinia publica,…

- Ministrul Culturii, Daniel Breaz, a declarat vineri, la Timisoara, ca proiectul Timisoara Capitala Culturala Europeana 2021 este unul extrem de important pentru Romania, Guvernul alocand recent aproape 52 de milioane de lei pentru evenimentele pe care Asociatia Timisoara CCE 2021 le va organiza pana…

- Mediul legislativ actual nu ofera premisele necesare pentru o decizie de investitie in valoare de cateva miliarde in zacamantul Neptun din Marea Neagra, se arata in raportul financiar al OMV Petrom pentru primul trimestru, publicat vineri. "Neptun Deep: mediul legislativ actual nu oferă premisele…

- OMV Petrom și partenerul sau american, ExxonMobil, inca ezita sa ia o decizie in ceea ce privește continuarea investițiilor de miliarde de euro in perimetrul Neptun Deep din Marea Neagra din cauza nemulțumirilor legate de legislația din Romania. ”Mediul legislativ actual nu ofera premisele necesare…