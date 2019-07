Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a aratat, in cadrul unei conferinte de presa, ca o ingrijoreaza diferentele mari intre notele initiale si notele dupa solutionarea contestatiilor de la bacalaureat, mentionand totodata ca si numarul foarte mare de note modificate reprezinta un ...

- Anul si schimbarea pentru elevii care sustin exemele nationale in clasa a VIII-a si a XII-a. Ministrul Educatiei vrea sa introduca subiecte de tip grila la Bacalaureat si Evaluarea Nationala. Ecaterina Andronescu spune ca forma actuala a subiectelor, in care elevii trebuie sa compuna un raspuns, le…

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a spus ca numarul de lucrari ale caror note au suferit modificari in urma contestațiilor depuse de elevi la Evaluarea Naționala și Bacalaureat e „excesiv de mare”, fapt ce impune adoptarea unor masuri precum regandirea examenelor și formarea evaluatorilor,…

- Examenele naționale ar putea fi sub forma de teste grila (itemi obiectivi), pentru a nu mai fi diferențe mari intre notele de la corectura in iniațiala și cele de dupa contestații. Masura este luata in calcul de ... The post Ministrul Invațamantului, noi idei. Teste grila la Evaluarea Naționala appeared…

- Ziarul Unirea Teste grila la EVALUAREA NAȚIONALA și BACALAUREAT, noua propunere a ministrului Andronescu. ANUL și SCHIMBAREA! Teste grila la EVALUAREA NAȚIONALA și BACALAUREAT, noua propunere a ministrului Andronescu. Anul si schimbarea pentru elevii care sustin exemele nationale in clasa a VIII-a…

- Ministrul Educației a anunțat ca se ia in calcul varianta ca Bacalaureatul de anul viitor sa fie grila. Intr-o conferința de presa susținuta astazi, 18 iulie, Ecaterina Andronescu a spus ca subiectele de la examenul din 2020 vor fi ”regandite” și a vorbit despre teste grila, evitand sa spuna daca sistemul…

- Politistii ialomiteni actioneaza, pana 29 iunie, pentru ca Evaluarea Nationala, sustinuta de absolventii clasei a VIII-a, sa aiba loc in conditii de siguranta .In acest sens, cele 22 de centre de examinare sunt incluse in itinerariile de patrulare ale politistilor. Masuri de siguranta suplimentare…

- Elevii de clasa a II-a vor sustine in prima saptamana de la intoarcerea din vacanta evaluarea nationala de final de clasa. Evaluarea Nationala de la clasa a II-a incepe marti, 7 mai 2019, cu testarea la Limba romana – Scris. Elevii de clasa a IV-a incep evaluarea pe 14 mai, iar cei de clasa a VI-a sustin…