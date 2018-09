TESTARE RO-ALERT. Maramureşenii vor primi mesaje pe telefoanele mobile Vineri, 21 septembrie 2018, va incepe testarea Sistemului de avertizare a populației in situații de urgența „RO-ALERT” și pe teritoriul județului nostru. Astfel, in intervalul orar 10.00-12.00, vor fi transmise mesaje-test catre locuitorii a patru unitați administrativ-teritoriale: municipiul Sighetu Marmației, respectiv orașele Borșa, Vișeu de Sus și Targu Lapuș. Tot vineri, intre orele 17.00 și […] The post TESTARE RO-ALERT. Maramuresenii vor primi mesaje pe telefoanele mobile appeared first on eMaramures . Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 21 septembrie, va incepe testarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta „RO-ALERT” si pe teritoriul judetului nostru, anunta ISU Maramures. Astfel, in intervalul orar 10.00-12.00, vor fi transmise mesaje-test catre locuitorii a patru unitati administrativ-teritoriale:…

- Subofiteri din cadrul Jandarmeriei Baia Mare, Sighetu Marmatiei, Borsa si Viseu au participat in data de 15 septembrie la campania nationala de ecologizare, proiect de anvergura ce presupune curatirea de deseuri a arealelor naturale ale tarii. Sambata dimineata jandarmi s-au deplasat in zonele stabilite…

- Ziua de luni se caracterizeaza prin vreme in general frumoasa, cu șanse de precipitații reduse. Vantul va fi in general slab, cu intensificari locale. Baia Mare: 26 ° C Sighetu Marmatiei: 23 ° C Vișeu de Sus: 23 ° C Targu Lapuș: 26 ° C Borsa: 22 ° C Vremea in București va fi frumoasa, deși […] The post…

- Ziua de sambata se caracterizeaza prin vreme in general frumoasa, cu șanse de precipitații reduse. Vantul va fi in general slab, cu intensificari locale. Baia Mare: 26 ° C Sighetu Marmatiei: 23 ° C Vișeu de Sus: 23 ° C Targu Lapuș: 26 ° C Borsa: 22 ° C Vremea in București 15 septembrie 2018 […] The…

- Pe parcursul acestui week-end, politistii rutieri maramureseni au constatat 12 infractiuni rutiere, din care opt de conducere a unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice. Conducatorii auto surprinsi bauti la volan circulau prin localitatile: Baia Mare, Sighetu Marmatiei, Borsa, Dragomiresti, Viseu…

- Instituția Prefectului Maramureș a transmis o avertizare de ploi și vijelii valabila in intervalul 15-08-2018 ora 16:00 pana la : 15-08-2018 ora 18:00. Avertizarea este valabila in zona de munte, peste cota 1800 m și in urmatoarele localitați: Baia Mare, Sighetu Marmației, Borșa, Vișeu de Sus, Poienile…

- Consiliul Judetean Maramures a facut in cadrul ultimei sedinte de plen un pas hotarat pentru unul dintre proiectele importante ale judetului : constructia aductiunii de gaz intre Sighetu Marmatiei si Borsa. „Am hotarat constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Distributie Gaz Maramures”…

- Miercuri, 27 iunie, a avut loc prima testare a sistemului RO-ALERT destinat avertizarilor pe telefoane mobile. Verificarea a fost facuta prin transmiterea de mesaje catre anumite celule de telefonie mobila din București. Telefoanele aflate in zona de recepție a celulelor au recepționat mesajul care…