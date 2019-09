Potrivit raportului de specialitate, Municipalitatea si-a propus prin implementarea acestui program eliminarea a 5.000 de autovehicule uzate, cu grad ridicat de poluare si acordarea a 5.000 de eco-vouchere cu o valoare de 9.000 de lei in vederea achizitionarii de autoturisme noi Euro 6 sau a altor mijloace de locomotie non-diesel, hibride sau electrice, in schimbul predarii spre casare a autovehiculului uzat. In urma inscrierii participantilor si a finalizarii etapei de verificare, a rezultat un numar de 4.194 de beneficiari. Programul se afla in etapa de decontare a eco-voucherelor utilizate…