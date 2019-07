Teodorovici spune ca proiectul privind rectificarea bugetara va fi publicat saptamana asta

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat ca proiectul privind rectificarea bugetara va fi postat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice in cursul acestei saptamani. "Nu s-a decis nimic, nu s-a discutat", a declarat Eugen Teodorovici, luni, la finalul CEx al PSD, întrebat…

- Calin Popescu Tariceanu transmite ca nu este de acord cu propunerea de rectificare bugetara facuta de Orlando Teodorovici, dupa discutiile de luni, din coalitia de guvernamant. Tariceanu critica taierea unor sume de la ministere importante precum Transporturi, Educatie sau Sanatate, precum si taierea…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat ca miercuri, in sedinta de guvern, va prezenta modul in care va fi efectuata, electronic, poprirea conturilor, aceasta modificare legislativa urmand sa fie facuta incepand cu luna iulie. "Azi am avut pe birou nota de la colegi, ceea…

- Hackerii au accesat sistemele a zeci de companii de telecomunicatii si au furat un volum urias de date, pe parcursul unei campanii de spionaj derulate in sapte ani, potrivit companiei americano-israeliene de securitate cibernetica Cybereason, care a identificat legaturi cu activitati anterioare chineze…

- Impozitul forfetar ar putea fi mai indicat atat pentru mediul de afaceri cat si pentru Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in conditiile in care 45.000 de companii din 1,2 milioane aduc 98% din veniturile la bugetul de stat, a afirmat, marti, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la…

- Guvernul va adopta in sedinta de marti o ordonanta de urgenta care prevede reducerea TVA de la 9% la 5% pentru produsele ecologice si traditionale. Premierul Viorica Dancila a precizat ca prin aceasta masura Executivul doreste sa incurajeze romanii sa consume mai multe produse sanatoase, de…