Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca ordonanta de urgenta anuntata marti seara de Eugen Teodorovici prevede posibilitatea ca cei 2% ai celor care contribuie la Pilonul II de pensii sa mearga la Pilonul I sau III, pentru ca o persoana sa nu-si retraga banii, ci sa aiba o alternativa.…

- Ordonanta controversata din domeniul fiscalitatii anuntata in urma cu doua zile de ministrul Eugen Teodorovici ar urma sa intre azi pe masa Guvernului. Potrivit ministrului Muncii, ea va figura pe ordinea de zi suplimentara, scrie Digi24 .

- Ordonanta de Urgenta prin care Guvernul intentioneaza sa aplice mai multe modificari de ordin fiscal a fost criticata de oameni de afaceri si analisti reuniti in Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei,...

- "Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) analizeaza prevederile Ordonantei de Urgenta privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene…

- Specialistii din Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat au plecat urechea la criticile aduse primei editii a programului Start-Up Nation, au luat notite si au venit cu o serie de modificari, incluse in „Ordonanța de Urgența pentru modificarea și completarea ordonanței de urgența…

- Executivul a aprobat, vineri, Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea ordonantei de urgenta nr. 10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii, prin programul Start-Up Nation, editia 2018, potrivit unui...

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat joi ca Executivul a adoptat Ordonanta de Urgenta (OUG) privind infiintarea Fondului Suveran de Investitii, puternic susținut de liderul PSD, Liviu Dragnea, și criticat dur de opoziție. Mai mult, ministrul a anuntat ca vor fi infiintate mai multe…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat joi ca ordonanta referitoare la infiintarea Fondului Suveran de Investitii va fi discutata in sedinta de guvern de vineri. In plus, pe ordinea de zi ar putea sa se afle si Ordonanta de urgenta care prevede diferentierea salariului minim in…