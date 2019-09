Teodorovici: Propunerea mea vizează un tratament corect și evitarea abuzului. Unii nu înțeleg Eugen Teodorovici a declarat ca unii nu au capacitatea de a înțelege adoptarea unor decizii în general și nici pe cele ale PSD. Ministrul de Finanțe a precizat ca proiectul sau de lege vizeaza un tratament corect din partea angajatorului fața de angajat și evitarea abuzurilor, scrie Mediafax.



&"Se pare ca masurile adoptate de PSD îsi ating din nou scopul, având în vedere ca una dintre cele mai recente, aceea privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, a stârnit deja, în media, o multitudine de reactii, chiar daca multe dintre ele fundamentate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici a declarat ca unii nu au capacitatea de a ințelege adoptarea unor decizii in general și nici pe cele ale PSD. Ministrul de Finanțe a precizat ca proiectul sau de lege vizeaza un tratament corect din partea angajatorului fața de angajat și evitarea abuzurilor.„Se pare ca masurile…

- ”Se pare ca masurile adoptate de PSD isi ating din nou scopul, avand in vedere ca una dintre cele mai recente, aceea privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, a starnit deja, in media, o multitudine de reactii, chiar daca multe dintre ele fundamentate pe o insuficienta analiza si, evident,…

- Senatorul PNL Florin Citu critica declaratiile despre majorarea pensiilor Senatorul PNL, Florin Cîtu. Foto: facebook.com/florin.citu. Vicepresedintele PNL, senatorul Florin Cîtu, critica declaratiile despre majorarea pensiilor facute, astazi,…

- Eugen Teodorovici a ajuns președinte executiv in PSD, dar vrea sa fie șef suprem in Romania! Ministrul de Finanțe candideaza in cursa interna a social-democraților pentru a fi candidatul pentru președinția Romaniei. Pana atunci, Teodorovici iși exerseaza atacurile la adresa rivalilor politici.Dupa…

- Senatorul liberal Florin Citu se dezlantuie la adresa lui Eugen Teodorovici, ministrul de Finante, pe tema pensiilor speciale. Citu ii ameninta pe guvernanti ca vor da explicatii pentru toate datele pe care le-au masluit. Senatorul PNL Florin Citu l-a atacat dur pe ministrul de Finante, Eugen Teodorovici,…

- Senatorul PNL Nicoleta Pauliuc a criticat, intr-o postare pe Facebook, anunțul ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici, potrivit caruia, la rectificarea bugetara, PSD ia in calcul reducerea biletelor CFR gratuite pentru studenți. „Banii astfel economisiți la buget sunt o picatura intr-un ocean daca…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, și-a exprimat intenția de a candida din partea PSD la alegerile prezidențiale și va fi masurat in sondajele comandate de partid. Senatorul PNL, Florin Cițu, un adversar recunoscut al lui Teodorovici ii amintește acestuia de episodul in care și-a pierdut cumpatul…

- Senatorul PNL, Florin Cițu, susține ca ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, minte atunci cand arata ca totul este in regula cu pensiile. Cițu arata ca deficitul bugetar pe primele patru luni este de 1,7 miliarde de lei, iar aceasta gaura va fi acoperita cu banii de la investiții.Citește…