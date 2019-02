Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana trebuie sa fie pragmatica in discutiile din Parlamentul European privind inghetarea fondurilor UE pentru tarile care incalca statul de drept, intrucat se afla in competitie cu alte puteri ale lumii, care ”nu asteapta chestiuni care li se nazare unora sau altora”, a declarat, marti,…

- Romania reprezinta un punct de atractie investitional in Europa si, sincer, nu cred ca vor fi retrageri de companii straine din Romania a declarat, vineri seara, la Palatul Victoria, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, informeaza AGERPRES . “Am participat la discutiile cu domnul cancelar…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a declarat, mierucuri, ca proiectul de buget pe 2019 nu va intra in sedinta de Guvern de joi intrucat lipseste avizul CSAT. Tototdata a dat asigurari ca nu exista probleme financiare generate de deficit, așa cum s-a vehiculat in spațiul public.…

- "Libera circulație a lucratorilor este un drept fundamental in Uniunea Europeana, unul dintre pilonii pieței interne consacrați in Tratate și, potrivit studiilor, dreptul care se bucura de cea mai mare apreciere in randurile europenilor. Poziția Comisiei a fost clara inca de la inceputul acestui…

- Iata care este mesajul transmis de catre ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici: "In legatura cu declaratiile facute astazi la dezbaterea care a avut ca subiect principal criza fortei de munca, nu pot sa nu remarc evaluarile nejustificate fara preocuparea de a ințelege mesajul in…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, i-a cerut, marti, premierului Viorica Dancila sa-l demita pe ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, dar si sa se delimiteze public de propunerea acestuia de introducere a unui permis de munca cu timp limitat in Uniunea Europeana.

- O propunere halucinanta a fost facuta de ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, miniștrilor de Finanțe din Uniunea Europeana, potrivit careia fiecarui muncitor sa ii fie limitat dreptul de a lucra intr-o țara, respectiv sa se poata face doar pe o anumita perioada.

- Guvernul a aprobat vineri a doua rectificare bugetara din acest an, iar fata de prevederile initiale sunt 9,5 miliarde de lei in plus la venituri si 10,7 miliarde lei in plus la cheltuieli, a declarat vineri ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la Palatul Victoria. "Rectificările bugetare…