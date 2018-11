Romania poate deveni competitiva si atractiva pe piata unica daca investeste in resursa umana, gaseste masurile necesare pentru pastrarea acesteia in tara si asigura cele mai bune practici europene pentru investitiile publice si private, a declarat, luni, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la conferinta "Piata unica factor determinant al investitiilor in Europa", organizata de Comisia Europeana, in parteneriat cu European Political Strategy Center.

Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, ministrul Teodorovici a subliniat importanta unei abordari unitare europene…