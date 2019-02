Teodorovici, despre controalele in spitale: Din pacate unii deconteaza de mai multe ori pentru acelasi serviciu

Stiri pe aceeasi tema

- Controalele demarate anul trecut la agentii economici din zona de sanatate au aratat ca exista situatii de decontari duble, dar rezultatul final va fi prezentat de ministrul Sanatatii, a anuntat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Anul trecut, am demarat astfel de verificari…

- Reprezentantii SRI au sustinut in comisie ca taierea banilor pentru 2019 - 445 milioane de lei - ar lasa serviciul fara bani de salarii in ultimele patru luni ale anului. Mai mult, SRI ar fi in situatia de a renunta la dispozitivele antiteroriste din aeroporturi. Erau prevazute scaderi si…

- La sfarșitul lunii, Iașiul va gazdui o dezbatere privind masterplanul regional de servicii de sanatate al regiunii Nord Est. Propunerile din draftul pregatit de Ministerul Sanatații sunt de-a dreptul șocante pentru județul Bacau, urmand sa se... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministerul Finantelor Publice lanseaza trei noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populatiei, a anuntat sambata ministrul Finantelor Eugen Teodorovici. „Este important de stiut ca dobanzile nu sunt impozitate, este un instrument sigur de investitie pentru populatie. Sunt dobanzi atractive…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, afirma ca Ministerul Sanatatii a avut dreptate sa avertizeze populatia din Bucuresti cu privire la apa de la robinete, pentru ca orice dubiu trebuie tratat cu maxima responsabilitate de autoritati, in ciuda asigurarilor date de furnizor…

- Pentru ele, romanii care depun in acest an formularul 230 pot dona doar 2% cota din impozitul pe venit. In schimb, entitatile nonprofit si unitatile de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat primesc 3,5%. Dupa ce a fost adoptata, ordonanta…

- Guvernul vrea sa ia banii care pâna acum erau strânși de Ministerul Sanatații prin taxa pe viciu (accize pe tutun și alcool), potrivit unui proiect de OUG consultat de G4Media.ro.

- "Statul a consumat sau consuma foarte multe resurse cu astfel de verificari catre companiile mici. Si trebuie schimbata abordarea pentru ca lipsa de venituri la bugetul de stat din partea aceasta de companii vine in special la marii si mijlocii, nu neaparat de la cei mici. Repet, consuma foarte mult…