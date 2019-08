Stiri pe aceeasi tema

- Antena 1 pregatește pentru aceasta toamna un nou serial de comedie: Mangalița. Nu e vorba despre celebrul “porc-somon, zero colesterol”, zis și “uleiul de masline cu patru picioare” și nici nu are...

- Primarul orașului Mangalița este Stelian Manole,cunoscut de toata lumea ca domnu’ Stelu, stalpul de rezistența al orașului. Impreuna cu o echipa abila, prompta și foarte organizata, se afla in aceasta poziție de conducere de șașe mandate, adica din anul 1995, iar daca va fi reales in funcție de comunitatea…

- Dupa o despartire de 15 ani, Oana Zavoranu s-a intors la marea ei dragoste: actoria. A revenit pe platourile de filmare si a intrat in pielea unui personaj care ii seamana: Diva. Ne-a marturisit chiar ea, intr-un interviu din culisele celui mai nou serial ce va avea premiera in aceasta toamna, la Antena…

- Carmen Tanase, in varsta de 58 de ani, a anunțat recent ca se retrage din lumina reflectoarelor pentru o vreme pentru a-și putea rezolva problemele de sanatate. De ce sufera iubita actrița? Ce probleme de sanatate are Carmen Tanase? Carmen Tanase a ales sa se retraga de pe micile ecrane din cauza problemelor…

- „Game of Thrones”, nominalizari RECORD la Premiile Emmy Academia de Televiziune din Statele Unite a anuntat ieri nominalizarile editiei din acest an a Premiilor Emmy. Serialul favorit, cu nominalizari record la Emmy 2019, este Game of Thrones, asa cum probabil ca multa lume se si astepta de altfel.…

- Poziția exprimata de ministrul Nicu Popescu conform careia conflictul armat de pe Nistru a fost un razboi civil, fratricid, reda intocmai poziția Federației Ruse, vocalizata de-a lungul timpului fața de mai toate conflictele inghețate, inclusiv fața de razboiul din estul Ucrainei.

- Nume mari ale teatrului romanesc se alatura distribuției serialului Sacrificiul, produs de Ruxandra Ion și difuzat incepand din aceasta toamna la Antena 1. Maia Morgenstern, Adriana Trandafir, Ana Ciontea, Marian Ralea, Virginia Rogin, Mihai Calin și Bogdan Stanoevici sunt noile nume care vor face parte…

- Oana Zavoranu revine spectaculos in televiziune, la 15 ani de la ultimul sau rol. Aceasta va face parte din distribuția noului serial produs de Ruxandra Ion pentru Antena 1, "Sacrificiul". Oana a primit cu entuziasm oferta din partea Ruxandrei Ion, mai ales pentru ca visa demult la un nou rol in cadrul…