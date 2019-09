Tentativa de suicid la Fundulea O tentativa de suicid s-a anuntat, in aceasta noapte, in jurul orei 02,00, in localitatea Fundulea. Potrivit ISU CALARASI, este vorba despre o persoana urcata pe stalp de inalta tensiune care ameninta ca se arunca. La fata locului s-au deplasat echipe ale pompieriilor militari. Potrivit sursei citate, tot in aceasta noapte se mai desfasoara si [&hellip Citeste articolul mai departe pe mediacalarasi.ro…

Sursa articol: mediacalarasi.ro

