- Politistii galateni au reusit sa il prinda dupa numai cateva ore pe tanarul de 19 ani, banuit de savarsirea mai multor infractiuni de furt, care, in cursul zilei de astazi, a evadat din sediul Politiei.

- Politistii galateni cauta un tanar de 19 ani, din municipiul Galati, banuit de savarsirea mai multor infractiuni de furt si care, in cursul zilei de astazi, a evadat din sediul Politiei.

- Poliția de frontiera a primit patru drone și alte echipamente de ultima generație pentru combaterea traficului cu țigari la granița de nord a Romania. Echipamentele au fost donate de o multinaționala de produse de tutun, care este direct interesata de reducerea acestui fenomen. Donațiile de echipamente…

- Polițiștii baimareni de investigații criminale au rezolvat un nou caz de furt și au reușit recuperarea prejudiciului in valoare de 1.600 de lei. Parțile s-au impacat, ceea ce insemna ca autorul faptei nu va raspunde penal. Miercuri seara, la ora 23.00, la Poliția municipiului Baia Mare, s-a prezentat…

- „La data de 19 februarie, politistii Politiei municipiului Iasi au identificat un barbat de 46 de ani, din comuna Ungheni, banuit de comiterea infractiunii de talharie calificata. In urma cercetarilor efectuate s-a constatat faptul ca, la aceeasi data, acesta ar fi patruns intr-o societate comerciala…

- Un talhar care jefuia femeile in cimitir a fost prins de polițiștii și jandarmii constanțeni. Individul iși facuse un obicei din a ataca femeile singure aflate in Cimitirul Central din oraș, și a fost prins miercuri, pe un un bulevard din Constanța. Polițiștii ii stabilisera identitatea in urma descrierilor…