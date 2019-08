Tensiuni PSD-ALDE. Zamfir: ALDE nu poate rămâne la guvernare în absolut orice condiţii 'ALDE doreste sa aiba loc o restructurare a Guvernului, care sa aiba ca principal atu competenta, dorim un nou program de guvernare, care sa recastige increderea populatiei in actul de guvernare si, bineinteles, trebuie facuta o reforma a institutiilor. Astea sunt lucrurile pe care ALDE le-a solicitat doamnei prim-ministru pentru a continua guvernarea pe baza unor principii care sa recastige increderea oamenilor in actul de guvernare (...) O sa discutam in partid, sa vedem cum vom aborda in continuare aceasta relatie. (...) Sunt lucruri care nu mai pot merge asa. Obiectivele majore de infrastructura… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

