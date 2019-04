Kemal Kilicdaroglu, liderul CHP, principalul partid de opozitie din Turcia, a fost atacat de mai multi barbati, duminica, la Ankara. Kilicdaroglu, care participa la inmormantarea unui soldat turc ucis in confruntarile cu PKK, a fost scos cu greu din multime de fortele de ordine, relateaza Reuters, conform News.ro.

Pe retelele de socializare au aparut imagini in care se vede cum liderul CHP este lovit in cap cel putin de doua ori, in timp ce mai multi oameni de ordine incearca sa il scoata din multimea nervoasa. In cele din urma, Kilicdaroglu a reusit sa paraseasca locul atacului si sa…