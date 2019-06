Tenișii de Drăgășani și mobila de bucătărie Lidia iși amintește. La fel și Mariana. Și Eva, și Ioana, și Angela și Gabi. Toate iși amintesc. Toate, pana la ultima. De altfel, cum ar fi putut uita? Pe atunci, absolut tot ce aveau era muncit. Muncit din greu. Pentru ca, deși in nomenclator nu figura profesia de handbalista, era munca și sa alergi […] Articolul Tenișii de Dragașani și mobila de bucatarie apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A fost poate cea mai mare țeapa pe care au luat-o romanii, implicit și mulți bacauani. Jocurile de tip piramidal nu s-au inventat la noi, dar au prins foarte bine. Poate datorita slabei informari, naivitații, spiritului balcanic sau speranței de a obține cat mai mult din foarte puțin. „Simt ca și aerul…

- In perioada 31 martie -4 aprilie 2019, elevi și profesori de la Colegiul Național de Arta ’’George Apostu’’ au participat la mobilitatea din Italia- Lamezia Tarme- Școala IC PERRI PITAGORA din cadrul parteneriatului strategic Erasmus + ‘’Model Teachers for the Future’’, proiect ce se deruleaza in perioada…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, ieri, pe 7 aprilie, in semn de apreciere pentru importanta activitate de asistenta medicala, precum si pentru rezultatele obtinute in perfectionarea actului medical, decretul de decorare a mai multor institutii din domeniul…

- Trei elevi de la Colegiul Tehnologic de Comunicații „N.V.Karpen” Bacau s-au calificat in etapa naționata a Concursului de matematica aplicata „Adolf Haimovici”. Este vorba despre: Gabriel Aparaschivi, clasa a X-a – profil tehnic (prof. indrumator – Cristina Magirescu), Tereza Carla Patrașc, clasa a…

- Pentru cei care s-ar putea intreba cum a fost posibil Evul Mediu, raspunsul se afla in jurul nostru. E suficient sa renunți la gandire, sa te lași purtat de superstiții, sa apelezi la vraci, leacuri babești, sa incepi sa interzici ceea ce nu ințelegi și sa ceri exterminarea celor de o alta parere. Doua-trei…

- Iașiul a gazduit la sfarșitul saptamanii trecute Campionatul Național de Judo seniori, competiție la care au participat 28 cluburi și 250 de sportivi. Una dintre surprize a fost oferita de Georgiana Miler (C.S.S. Onești), care, deși se afla la varsta junioratului, s-a incununat cu titlul de campioana…

- „E o conferința de presa atipica”, a declarat Bogdan Seto, directorul executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare (ADIS Bacau) la intalnirea cu ziariștii, organizata joi, la sediu. Conferința prilejuita de incetarea contractului de munca cu ADIS. Pentru șase luni, atribuțiile…

- Pugiliștii bacauani au facut senzație la Cupa Romaniei pentru juniori, caștigand locul 1 pe echipe și cinci medalii din șapte posibile. E o adevarata fabrica de box. O recunosc toți. De la adversari la federali. O fabrica de box marca Relu Auraș, care produce campioni și metale prețioase: aur, argint…