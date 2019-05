Jucatoarea romana Elizabeta Samara a cucerit trofeul Ligii Campionilor la tenis de masa feminin, sambata, cu formatia poloneza KTS Enea Siarka Tarnobrzeg, care s-a impus cu scorul de 3-2 in deplasare, in fata formatiei croate Dr. Casl Zagreb, in mansa a doua a finalei. KTS Enea Siarka Tarnobrzeg, care a reusit sa cucereasca trofeul in premiera si sa aduca, totodata, primul astfel de trofeu pentru Polonia, castigase si in tur cu 3-2, in fata detinatoarei titlului. Pentru KTS Enea Siarka Tarnobrzeg, care are in palmares nu mai putin de 28 de titluri de campioana a Poloniei, punctele din meciul retur…