- Jucatoarea romana de tenis Elena-Gabriela Ruse a fost invinsa de Caroline Garcia (Franta), principala favorita, cu 4-6, 7-6 (3), 6-1, vineri, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Nottingham (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari.

- Maria Sakkari (Grecia), a patra favorita, si Kristina Mladenovic (Franta), cap de serie numarul opt, s-au calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului WTA de tenis de la Nottingham (Marea Britanie), dotat cu premii de 250.000 de dolari Maria Sakkari s-a impus in fata sarboaicei…

- Jucatoarea franceza de tenis Caroline Garcia, locul 28 in ierarhia internationala si principala favorita, va fi adversara romancei Gabriela Ruse in sferturile turneului WTA de la Nottingham (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, dupa ce a eliminat-o in optimi, in doua seturi,…

- Jucatoarea franceza de tenis Caroline Garcia, locul 28 in ierarhia internationala si principala favorita, va fi adversara romancei Gabriela Ruse in sferturile turneului WTA de la Nottingham (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 250.

- Jucatoarea franceza de tenis Caroline Garcia, principala favorita a turneului WTA de la Nottingham (Anglia), dotat cu premii totale in valoare de 250.000 dolari, s-a calificat fara probleme in turul secund, invingand-o in doua seturi, 6-1, 6-2, pe britanica Naiktha Bains, venita din calificari. Programat…

- Jucatoarea belarusa de tenis Arina Sabalenka, favorita numarul 2 a turneului WTA de la Strasbourg (Franta), dotat cu premii totale in valoare de 250.000 dolari, s-a calificat in sferturile de finala ale acestei competitii, invingand-o in doua seturi, 6-4, 6-3, pe germanca Laura Siegemund, venita din…

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova, locul 2 mondial si favorita N.2, olandeza Kiki Bertens, locul 7 in clasamentul mondial si cap de serie nr. 7, si americanca Sloane Stephens, locul 8 international si favorita nr. 8, s-au calificat luni in optimile turneului WTA de tenis de la Madrid, dotat…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a invins-o joi pe taiwaneza Su-wei Hsieh, 6-4, 6-3, si s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA de la Stuttgart, fiind sigura ca va ramane lider mondial dupa aceasta competitie dotata cu premii totale de 886.077 dolari. Japoneza profita de absenta…