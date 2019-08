Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea americana de tenis Sloane Stephens, laureata editiei 2017 a US Open, a fost eliminata in primul tur al turneului de Mare Slem de la Flushing Meadows, fiind invinsa in doua seturi, 6-3, 6-4, de rusoaica Ana Kalinskaia, venita din calificari, intr-o patida disputata marti. Kalisnkaia, numarul…

- Simona Halep nu va avea niciun punct de aparat la turneul US Open, care desfașoara in perioada 26 august-8 septembrie. Tot ce acumuleaza romanca la Flushing Meadows se aduna in ierarhia WTA, intr-o anumita conjunctura avand sanse sa revina inclusiv pe locul 1 WTA.Halep intra la US Open din…

- Meciul de tenis dintre Simona Halep si Cori Gauff din optimile Wimbledon 2019, pentru un loc in sferturile celui de-al treilea turneu de Mare Slem al anului, s-a incheiat cu victoria romancei, care a pus capat astfel parcursului remarcabil al tinerei americance. Simona Halep, locul 7 WTA, a invins-o,…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 3 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului de Mare Slem de la Wimbledon, invingandu-l fara emotii, cu 6-2, 6-3, 6-2, pe francezul Jo-Wilfried Tsonga, dupa mai putin de doua ore de joc, intr-o partida disputata sambata la All England Club. Nadal,…

- Romanca Simona Halep o va avea ca adversara in optimile de finala ale turneului de tenis de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, pe tanara jucatoare americana Cori Gauff (15 ani), revelatia actualei editii a competitiei londoneze, care a invins-o cu 3-6, 7-6 (9/7), 7-5 pe slovena Polona…

- Boris Becker (51 de ani), fostul mare jucator de tenis german, fost lider mondial și caștigatorul a 49 de titluri de-a lungul carierei, a criticat in termeni duri noua generație din tenis dupa finala de la Roland Garros, caștigata de Rafael Nadal (33 de ani, 2 ATP) in fața lui Dominic Thiem (25 de ani,…

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal, locul 2 ATP si favorit nr. 2, va disputa finala turneului de la Roland Garros, dupa ce a trecut, vineri, in semifinale, de marele sau rival, elvetianul Roger Federer, locul 3 mondial si favorit nr. 3, in trei seturi, 6-3, 6-4, 6-2. Nadal si-a adjudecat meciul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, campioana en titre, o va infrunta pe tanara americanca Amanda Anisimova in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce aceasta a dispus cu 6-3, 6-0 de spaniola Aliona Bolsova. Anisimova (17 ani,…