- Jucatoarea Andreea Prisacariu a câstigat, duminica, turneul ITF de la Tabarka (Tunisia), cu premii totale de 15.000 de dolari.Prisacariu a învins-o în finala pe favorita principala, sportiva egipteana Sandra Samir, scor 6-4, 6-4, în doua ore si 14 minute.Pe tabloul…

- Jucatoarea Andreea Prisacariu s-a calificat, sambata, in finala turneului ITF de la Tabarka (Tunisia), cu premii totale de 15.000 de dolari potrivit news.ro.Prisacariu a invins-o in semifinale pe italianca Aurora Zantedeschi, venita din calificari, scor 6-1, 6-0, dupa 69 de minute. In…

- ​Jucatoarea Oana Gavrila a câstigat, sâmbata, finala probei de dublu la turneul ITF de la Tabarka (Tunisia), cu premii totale de 15.000 de dolari, informeaza News.ro. Gavrila si Fita Boluda (Spania), favorite 2, au învins în finala echipa Elena Milovanovic/Anna Turati…

- Tanarul tenisman roman Filip Jianu a fost invins de francezul Mathieu Perchicot, al doilea favorit, cu 6-2, 3-6, 6-0, duminica, in finala turneului ITF de la Tabarka (Tunisia), dotat cu premii totale de 15.000 de dolari. Jianu (17 ani), al patrulea favorit, s-a inclinat dupa exact doua…

- In 2008, numele Simona Halep iesea pentru prima data in prim-planul tenisului mondial. Se impunea in intrecerea junioarelor, dupa o finala jucata in fata unei alte sportive din Romania, Ana Bogdan, cu scorul de 6-4; 6-7(3); 6-2. Ulterior au urmat perfomantele foarte bune de la profesionisti, care au…

Jucatoarea Sorana Cirstea, locul 93 WTA, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului de la Nurnberg, trecand in optimi de Laura Ioana Paar (Andrei), numarul 301 WTA, venita din calificari, informeaza News.ro.