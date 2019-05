Temperaturi de 37 de grade la umbră, înregistrate în Cipru Temperaturile ridicate au provocat probleme locuitorilor insulei mediteraneene Cipru, unde mercurul termometrelor a ajuns, joi, in capitala tarii, Nicosia, la 37 de grade Celsius, informeaza DPA.



Valorile termice sunt neobisnuite pentru acest anotimp, au precizat meteorologii la televiziunea de stat RIK.



Potrivit acestora, valul de caldura va continua in urmatoarele trei zile.



Locuitorii au fost avertizati sa nu petreaca prea mult timp in exteriorul locuintelor, sa nu stea in soare, sa poarte imbracaminte din bumbac si sa se hidrateze suficient.



Persoanele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, sambata, o prognoza speciala pentru Bucuresti ce vizeaza ploi, vant și temperaturi cuprinse intre 5 și 12 grade Celsius, incepand de sambata dupa-amiaza pana luni la ora 10.00.Citește și: Liviu Dragnea, izbucnire NERVOASA, la finalul mitingului de la Craiova: a rabufnit…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 8 aprilie, prognoza meteo pentru perioada 8-21 aprilie, astfel ca putem afla cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, inclusiv de Florii, in toate regiunile țarii. Prognoza meteo pentru BANAT In prima saptamana, vremea se va raci treptat,…

- Dupa ce saptamana a debutat cu vreme deosebit de calda, ziua de marți vine cu scaderi majore de temperatura, din cauza unui pasaj frontal ce a intrat in partea de nord a țarii. Dupa cateva zile de vreme frumoasa, temperaturile scad accentuat, chiar sub mediile normale ale acestei perioade, anunța meteorlogii…

- De la temperaturi de aproape 25 de grade, vremea se racește brusc, in mai multe zone din țara. Potrivit ANM, racirea incepe de luni in nordul tarii. In sud va fi foarte cald pentru aceasta perioada, cu temperaturi ce depasesc 25 de grade in Capitala. De marti, insa, vremea se schimba si in partea de…

- ANM anunța șase crescute de precipitații in mai multe zone ale țarii pentru ziua de luni, 11 martie 2019. Maxima va atinge cel mult 19 grade la inceputul saptamanii viitoare. Temperaturile vor inregistra o ușoara scadere fața de zilele precedente, astfel ca maximele nu vor mai depași 19 grade. Vremea…

- ANM anunța vreme mohorata pentru 2 martie 2019, incarcata de fenomene meteo. Se vor semnala precipitații sub forma de ploaie, lapovița și ninsoare in majoritatea teritoriului. Dupa temperaturi desoebit de mari pentru aceasta perioada, vremea se racește din pentru doua zile. ANM estimeaza ca in ziua…

- Alerta meteo ANM pentru ziua de sambata! Dupa ce vremea a inceput sa se schimbe radical incepand de vineri, in weekend tendința continua. Astfel, temperaturile pot ajunge noaptea și la minus 20 de grade. Vremea pe 23 februarie este deosebit de rece, cu temperaturi care pot ajunge noaptea si la minus…

- Atmosfera de primavara este din nou spulberata de vremea rea. Pe harta Romaniei apar din nou ploi și condiții de lapovița in perioada urmatoare. Ce se intampla cu temperatura. Vremea este extrem de schimbatoare in aceasta perioada, dupa cum se vede pe harta ANM . Incep din nou ploile in anumite regiuni,…