- "In Romania astazi sunt aproximativ 1,2 milioane de contribuabili. Cam 45.000 aduc ca venituri 98%. Acesta inseamna o mare parte din ceea ce inseamna ANAF, resurse financiare, umane, sunt ca sa zic asa alocate fara un temei logic. Pe de alta parte, companiile sunt sufocate de foarte multe verificari…

- Impozitul forfetar ar putea fi mai indicat atat pentru mediul de afaceri cat si pentru Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in conditiile in care 45.000 de companii din 1,2 milioane aduc 98% din veniturile la bugetul de stat, a afirmat, marti, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la…

- Actul normativ care propune scoaterea Vamii din Agentia Nationala de Administrare Fiscala va fi prezentat public saptamana viitoare, a declarat sambata, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Saptamana viitoare veti avea actul normativ, prezentat in mod public, care propune…

- Actul normativ privind scoaterea Vamii din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) va fi prezentat in iunie spre dezbatere publica si adoptat in luna iulie, a afirmat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Astăzi doamna preşedinte Călugăreanu…

- Poate ca unul dintre cele mai importante si de succes programe guvernamentale este Start-up Nation. Zeci de mii de romani, printre care sute de aradeni, pot sa isi ia viata in propriile maini, sa devina proprii sefi, sa isi deschida firme si sa faca bani. Totul, cu ajutorul Guvernului. Si asta pentru…

- Un numar de 420.000 de contribuabili au primit, in perioada 3 - 5 iunie 2019, suma totala de 700 de milioane de lei reprezentand taxe auto achitate de acestia in intervalul 1 ianuarie 2007 - 31 ianuarie 2017, informeaza miercuri Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). "Demersul Ministerului…

- Negocierile purtate de producatorii romani de mobila prezenti la International Contemporary Furniture Fair New York se vor concretiza in comenzi si contracte in valoare de cel putin 1,2 milioane euro in perioada urmatoare, potrivit estimarilor expozantilor, arata un comunicat al Ministerului pentru…

- STIRILE SERII * Guvernul are in plan o prima rectificare bugetara pozitiva la finalul lunii iulie, iar ANAF (Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala, n.r.) trebuie sa creasca gradul de colectare la 30% din PIB, a declarat, vineri, la Dambovita, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.…