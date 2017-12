Stiri pe aceeasi tema

- Centrele de excelenta vor selectate in cadrul proiectului „Promovarea si sustinerea excelentei in educatie prin dezvoltarea competentelor in disciplina Tehnologia Informatiei", conform MEN. Proiectul are ca obiectiv asigurarea conditiilor optime de pregatire si dezvoltare a elevilor din clasele IX -…

- ISU Dobrogea este primul inspectorat din țara care a fost dotat cu o ambarcațiune de intervenție rapida in caz de urgența chimica, biologica, radiologica și nucleara, CBRN. ISU Dobrogea a primit, in acest an, și mai multe autovehicule de intervenție la incendii sau pentru salvarea de vieți omenești…

- Acum jumatate de secol, un mic grup de astronomi a realizat o descoperire de exceptie, explicand un fenomen pe care l-au crezut initial ca fiind prima dovada a existentei unei civilizatii extraterestre.

- Sub numele de TBNR Accelerator (The Best Never Rest), cei 6 fondatori - Florin Cardasim, Andrei Postolache, Cristi Barladeanu, Dan Nicola, Gabriel Enea, Bogdan Baianu - isi propun sa ofere: Selectie riguroasa a startup-urilor pentru programul de accelerare; Focus numai pe IT, pe startup-uri cu potential…

- Realitatea virtuala (Virtual Reality sau VR) este una din tehnologiile de ultima generatie, care cunoaste o dezvoltare fara precedent. Ochelarii VR au devenit in ultima perioada aproape o obisnuinta, fiind comercializati la preturi accesibile tuturor.

- Unul dintre cei mai bogați oameni din lume duce o viața simpla și modesta. Ingvar Kamprad este o persoana economa, ce nu expune cu opulența modul in care traiește. Mai mult, miliardarul se imbraca numai de la second-hand.

- O fetita nascuta din Marea Britanie nascuta cu inima in afara trupului a supravietuit intr-un mod miraculos dupa ce a fost supusa mai multor interventii chirurgicale, relateaza presa britanica.

- Sofia Vicoveanca, interpreta de muzica populara, se bucura de o lunga si frumoasa cariera in industria muzicala. Cantareta vorbeste despre modul in care copilul sau i-a schimbat viata, dar si despre cum este abordata in viata de zi cu zi.

- O lucrare recent publicata in jurnalul Physical Review Letters a prezentat primele rezultate ale satelitului MICROSCOPE, o misiune spatiala franceza lansata in 2016 pentru a testa ceea ce savantii numesc principiul echivalentei, un aspect care...

- Cercetatorii au descoperit cea mai indepartata gaura neaga supermasiva care este de aproape un miliard mai mare decat Soarele. De asemenea, nu este o gaura neagra obisnuita, ci un quasar care este inconjurat de un disc luminos de gaz si...

- Monitorul de Cluj a stat de vorba cu Calin Abrudan, director coordonator vânzari Dacia Group, despre noul model Duster, care se lanseaza vineri în Cluj, cu ce noutați vine SUV-ul si ce surprize le-au pregatit clujenilor care le vor trece pragul. Reporter: Vineri se lanseaza…

- Organizatia ONU pentru alimentatie si agricultura (FAO) a publicat joi o pledoarie pentru cactus si in special pentru Opuntia ficus-indica sau chumbo, o planta a viitorului pretioasa pentru alimentatie si hranirea vitelor, relateaza AFP. Citeste si: Fost ministru al Finantelor, reactie FURIBUNDA…

- O autospeciala care va contribui la salvarea persoanelor inecate in apa sau intoxicate cu fum la incendii a intrat in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanța. O barocamera identica a primit și ISU Mureș. Autospeciala va deveni funcționala dupa ce personalul…

- Teoria conform careia constiinta este creata la un nivel cuantic, sub-atomic, castiga teren in stiinta de azi. Teoria se bazeaza pe ideea lui Einstein conform careia „energia nu poate fi creata sau distrusa, ci doar se poate schimba”.

- Tehnologie de varf la capitolul curațenie in municipiul Blaj. Cu 110.000 de euro, administrația locala blajeana a achiziționat o ultra mașinarie de maturat și aspirat praful. Aceasta va fi livrata in primavara, iar contravaloarea va fi achitata in rate. ”In Blaj, cea mai mare problema in oraș o avem…

- Liderul de la Phenian, Kim Jong-un, pare a-și relua activitatea publica, dupa doua luni in care intreaga sa preocupare s-a concetrat pe un razboi al declarațiilor cu președintele SUA, Donald Trump, scrie digi24.ro.

- Inainte sa ajunga in vitrinele din care atrag privirile oricarei indragostite de frumos, bijuteriile Amazing Jewelry trec prin nu mai puțin de... 13 maini. E cu noroc, pentru ca sunt atat de frumoase, incat, la numai un an cand a aparut, acesta marca are deja magazine in 35 de țari. Acum, ajung și in…

- Telescopul spațial Hubble a capturat un ecou spațial. Nu e la fel ca ecoul de pe Pamant, este mult mai spectaculos pentru ca implica lumini. Ecourile se produc atunci cand undele sonore se izbesc puternic de suprafețe și se intorc la ascultator. Spațiul are o versiune proprie a unui ecou. Nu este facuta…

- Oamenii nu mai iubesc munca. Mulți au uitat gustul acelei bucurii care se naște dupa un bun efort. Dar asta nu schimba legile Universului... „Dupa cum se știe, munca innobileaza omul” – va amintiți aceasta fraza din filmul „O idila la serviciu”? In ultimii ani, pe toate caile se face propaganda conștiinței…

- Nu exista viata dupa moarte, sustine Sean Carroll, cosmolog si profesor de fizica la Institutul de Tehnologie din California. Acesta subliniaza ca omenirea trebuie sa renunte la toate credintele fanteziste si sa se concentreze asupra a ceea ce dicteaza universul.

- Marile cetati dacice din Muntii Orastiei si situl arheologic de la Rosia Montana vor fi scanate aerian cu tehnologie de ultima generatie. Institutul National al Patrimoniului a publicat detaliile proiectului.

- Intrarea intr-o noua Dimensiune 11_11 este una dintre cele mai intalnite sincronicitati si din punct de vedere spiritual, 11 ar fi de fapt un semnal pe care Universul ni-l da atunci cand ne aliniem la ordinea lui, 11:11 este considerat „codul trezirii”. Iata de ce, data de 11.11 este…

- Nicolae Medforth-Mills sustine ca, saptamâna aceasta, a fost a saptea oara când a încercat sa îl vada pe Regele Mihai, precizând ca de fiecare data a fost refuzat.

- Fotografia in care se poate vedea translarea Blocului A2 din Alba Iulia, de pe Platoul Romanilor este una dintre cele mai uimitoare imagini din istorie, pe care multi oameni nu le-au mai vazut pana acum. Potrivit 9GAG.com, fotografia in care a fost surprinsa „calatoria” blocului A2 este pe locul I in…

- In perioada 8-11 Noiembrie 2017, la Facultatea de Mecanica și Tehnologie a Universitații din Pitești se organizeaza cea de a XI-a ediție a Congresului Internațional de Ingineria Transportului și Automobilului – CAR 2017. Deschiderea ...

- Annmarie Bowen avea numai 24 de ani cand a primit vestea șocanta ca sufera de cancer la san. Și-a promis ca acest lucru nu ii va ruina viața și s-a fotografiat dupa ce a invins boala și parul a inceput sa ii creasca din nou, in urma chimioterapiei.

- Consiliul Județean Arad a achiziționat aparatura medicala performanta, in valoare de 118.000 de lei, pentru Secția Clinica Ortopedie, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența Arad. Investiția consta in doua...

- Din pacate, in zilele noastre din ce in ce mai mulți oameni se confrunta cu problema kilogramelor in plus. Multe femei care iși doresc sa ajunga la silueta ideala recurg la infometare, insa acest obicei nu face decat sa dezechilibreze organismul și sa afecteze sanatatea.

- Catalin Botezatu trece prin clipe grele. O persoana draga a trecut in nefiinta, iar durerea mare provocata de pierderea acesteia l-a determinat pe celebrul designer sa posteze un mesaj emotionant si trist pe rețelele de socializare. Catalin nu a dorit sa faca public numele persoanei decedate si a preferat…

- Stephen King chiar are un rival, la fel și scenariștii de la Saw. Exista un nou scriitor de ficțiune de groaza și nu este uman. Un program de inteligența artificiala dezvoltat de cercetatori de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT) iși scrie propriile povești infricoșatoare. Shelley AI…

- Un tezaur format din 30 de monede din bronz din secolul al V-lea a fost descoperit în timpul campaniei de cercetari arheologice efectuate în aceasta perioada la cetatea Argamum din comuna tulceana Jurilovca.

- La dreapta - pasiunea, la stanga - vocatia, la mijloc – antrenorii. Cine ramane, cine va fi salvat in cea de-a doua runda de Confruntari de la Vocea Romaniei? Vom afla maine, de la 20:30, intr-un spectacol grandios, plin de muzica, reactii neasteptate, decizii surprinzatoare, energie, suspans si emotie.

- Un cadran solar de mari dimensiuni decoreaza fatada de sud a UBC 1, una dintre cladirile de birouri din Openville. „Spinul” cu cap de aur este realizat din bronz de un sculptor timișorean și cantarește 400 de kilograme. UBC 1 are 12 etaje și va fi data in folosința integral in scurt timp.

- Unul dintre marile mistere ale fizicii moderne este legat de faptul ca interacțiunea dintre materie și antimaterie, de dupa Big Bang, ar fi trebuit sa duca la distrugerea, din fașa, a Universului. Pentru a elucida acest mister, fizicienii au postulat ca trebuie sa existe și o alta diferența intre…

- Cunoscut drept burn-in, defectul prin care o imagine statica afisata timp indelungat ajunge sa fie imprimata ca o umbra vizibila permanent pe ecran este o problema care poate aparea la mai toate tipurile de ecrane, insa este mult mai comuna la cele bazate pe tehnologie OLED. Lansate in urma cu doar…

- Un astronom amator din Spania a facut o descoperire istorica pe cand avea doar 17 ani . Numele sau era Juan Valderrama y Aguila si a observat in 1886 a treia cea mai importanta explozie solara. De asemenea, la aceea vreme adolescentul a publicat,...

- Noi promisiuni facute de Ministerul Sanatații in ceea ce privește dotarea cu aparatura medicala a Centrului de mari arși din cadrul Spitalului Județean Timișoara. Va reamintim ca, la sfarșitul anului trecut, cu bani de la Consiliul Județean Timiș, au fost amenajate trei dintre cele cinci saloane ale…

- Liminal, primul festival de arta, stiinta si tehnologie din Bucuresti, va avea loc in perioada 31 octombrie - 5 noiembrie. Festivalul propune publicului o expozitie de arta trans-media, o serie de discutii teoretice si un hackathon in cadrul caruia participantii vor dezvolta sisteme si dispozitive de…

- O echipa internationala de cercetatori de la institutul DESY-Zeuthen din Germania si Universitatea din Cipru au rezolvat o enigma care a ramas neelucidata timp de decenii, anume spinul protonilor.

- Un ingredient comun de bucatarie, amidonul de porumb este utilizat in mod normal, ca agent de ingroșare pentru supe, sosuri și o serie de alte feluri de mancare. Cu toate acestea, acest produs ieftin poate fi și un produs cosmetic de incredere.

- Anul 2018 marcheaza inceputul unei noi direcții. 2+0+0+1+8= 11. Unsprezece este un numar spiritual semnificativ și a fost un factor in multe evenimente mondiale. Acest al unsprezecelea an va aduce un nou sentiment de toleranța in intreaga lume, deoarece schimbarea și inovația devin imposibil de oprit…

- Colectivul de profesori al Scolii Gimnaziale Ipotesti, coordonat de prof. Daniela Lungoci, prof. Dana Hladiuc, prof. Loredana Corjuc și prof. Mariana Rebenciuc, a marcat, in perioada 3-9 octombrie, Sarbatoarea Mondiala a Universului. Intentia clara a participarii lor la activitatile desfasurate in ...

- O misiune arheologica formata din cercetatori francezi si elvetieni din necropola Saqqara, condusa de profesorul Philippe Collombert de la Universitatea din Geneva, a scos la iveala partea superioara a unui obelisc ce apartinea reginei Ankhnespepi...

- Aceasta bautura uimitoare și foarte simplu de preparat este veche de 2.000 de ani, iar cei care au incercat-o spun ca amelioreaza diabetul, colesterolul, curața sangele, impiedica apariția tumorilor, intarește sistemul imunitar, imbunatațește vederea semnificativ și

- Multi parinti sunt ingrijorati de cat de mult timp petrec adolescentii pe telefon, distribuind fotografii cu ei si implicandu-se in alte activitati online cu prietenii lor. Cu toate acestea, potrivit unui studiu, multe dintre aceste comportamente digitale servesc aceluiasi scop si au aceleasi calitati…

- Sarbatoritii acestui week-end sunt: Vineri,6 octombrie: omul de afaceri Catalin Ene – patronul grupului de firme Macro, Gheorghe Oprea – fost presdinte PSD Pitesti si Adriean Asan-Mic – manager Lactag. Sambata, 7 octombrie: medicul oftalmolog Emanuel Diaconu, dr. Elena Popa – medic pediatru, cms. Sef.…

- Trei cercetatori au caștigat premiul Nobel pentru Fizica 2017 pentru „contributia lor decisiva la realizarea detectorului LIGO si in observarea undelor gravitationale”, a anuntat Comitetul Nobel. Ei au reușit astfel sa confirme teoria emisa de Albert Einstein, in urma cu 100 de ani. Anul trecut, cercetatorii…

- Senzori ingropați in asfalt pentru fluidizarea traficului. Este soluția tehnica de ultima generație identificata și implementata de Urbis-Serv in intersecția de la Crang, acolo unde, in aceste zile, sunt finalizate lucrarile de montare a celor trei semafoare. Potrivit directorului societații, [...]…