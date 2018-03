Telefoanele cu Android ar putea adopta tehnologia de tip Face ID abia anul viitor (Telefoane mobile)

Stiri pe aceeasi tema

- Scriu acest text la cald. Sony Xperia XZ2 mi-a atras atentia inca din momentul in care a fost anuntat. Astazi am avut ocazia sa il folosesc in cadrul unui eveniment pe care Sony l-a organizat in Romania si pot spune ca am fost impresionat placut. A fost „atractie la prima vedere”. Ramane de vazut daca…

- Presedintele american Donald Trump a blocat preluarea producatorului de cip-uri Qualcomm de catre compania rivala Broadcom din Singapore, pe motive care tin de securitatea nationala. Afacerea de 140 de miliarde de dolari ar fi insemnat cea mai mare tranzactie inregistrata in sectorul tehnologic, potrivit…

- Pretul mediu de achizitie al unui smartphone a crescut simtitor anul trecut, de la 330 de dolari in ultimul trimestru din 2016, la 360 de dolari in perioada similara a anului trecut, potrivit firmei de cercetare Counterpoint Research. Asta desi nu au aparut, intre timp, baterii revolutionare cu autonomie…

- Ming-Chi Kuo, analistul KGI Securities, este recunoscut in principal pentru informatiile pe care le ofera investitorilor despre compania Apple, insa sursele sale sunt familiare si cu planurile altor jucatori de pe piata de smartphone-uri. Un nou raport al sau despre Samsung spune ca nici urmatorul dispozitiv…

- OnePlus a demonstrat de-a lungul anilor ca poate livra smartphone-uri de top la preturi mai mici decat ale concurentei, cu mentiunea ca puterea sa de productie este in consecinta mai mica. Pana in prezent, compania a incercat sa se departeze de diverse trenduri din industrie, pastrand display-urile…

- Desi in mod cert, nu toti utilizatorii si-ar fi dorit acest lucru, majoritatea producatorilor de telefoane inteligente s-au aliniat noului trend dictat de Apple, preluand designul cu ecran decupat la partea de sus pentru mai toate dispozitivele pregatite de lansare in cursul acestui an. Avand in vedere…

- Toate varfurile de gama anuntate in acest an au spatele realizat din sticla. Exemple sunt: cele doua modele din seria Galaxy S9, Nokia 8 Sirocco, Sony Xperia XZ2 si Asus Zenfone 5. Aceasta tendinta a fost observata de un jurnalist de la The Verge . Alte telefoane despre care se crede ca vor avea tot…

- Potrivit mai multor surse, Apple a redus semnificativ comenzile pentru modelul de smartphone iPhone X. Acesta este cel mai avansat terminal mobil lansat vreodata de Apple, dar are si cateva lipsuri notabile. Este vorba despre senzorul de amprenta si butonul Home, caracteristici apreciate de multi fani…

- Mobile World Congress s-a terminat, iar in urma marelui targ de tehnologie european am ramas cu un gust amar. Producatorii de smartphone-uri nu mai au idei, iar aproape toata lumea copiaza cei doi lideri ai pietei, Apple si Samsung, ocupati...

- Oamenii sunt influentati de anumite experiente sau obiecte atunci cand descopera sau inventeaza lucruri. De exemplu, Newton ar fi vazut un mar care cade din pom inainte de a dezvolta principiile fundamentale ale mecanicii, iar Arhimede ar fi avut o revelatie in timp ce se afla in baie. Muzicianul Moby,…

- Samsung a lansat de putin timp Galaxy S9, un telefon care il are ca rival direct pe iPhone X de la Apple. Smartphone-ul reprezinta o miza mare pentru compania sud-coreeana, care trebuie sa demonstreze ca are in continuare hardware-ul si software-ul necesar pentru a ramane lider in piata dispozitivelor…

- Telefoanele din generatii mai vechi si cele resigilate inregistreaza cele mai mari cresteri ale vanzarilor. Asta deoarece noile modele nu aduc caracteristici revolutionare, potrivit Counterpoint Research. Astfel, un smartphone performant din 2015 sau 2016 se descurca foarte bine in continuare. Mai…

- Mobile World Congress s-a terminat, iar in urma marelui targ de tehnologie european am ramas cu un gust amar. Producatorii de smartphone-uri nu mai au idei, iar aproape toata lumea copiaza cei doi lideri ai pietei, Apple si Samsung, ocupati si ei sa se inspire unul de la altul. Am apreciat in ultimii…

- Asteptat pentru lansare la sfarsitul lunii martie, Huawei P20 si versiunea mai putin costisitoare P20 Lite par sa prefere noul design cu „breton”, chiar daca Huawei ar fi experimentat si cu un prototip P20 inspirat de liniile folosite pentru modelul Mate 10 Pro de anul trecut. Atat modelul standard…

- Chinezii au reușit imposibilul anul trecut: au reușit sa urce pe locul cinci in topul companiilor care produc și vand smartphones. Au ajuns la cifrele de export record, de peste 23 de milioane de telefoane vandute, in condițiile in care nu sunt prezenți fizic decat in China. Pentru ca nu este deloc…

- Essential Phone a primit destul de multa atentie in jurul lansarii si chiar si in perioada de dupa, fiind primul produs al noii companii condusa de Andy Rubin, „parintele” sistemului de operare Android. In ciuda numelui cu greutate in industrie, unui pret atractiv si a unui design foarte interesant,…

- Samsung este sponsor oficial al Jocurilor Olimpice de foarte multi ani, iar in ultimii ani, lanseaza cu ocazia acestora versiuni speciale ale smartphone-urilor sale, pe care le face cadou concurentilor, dar le ofera si la vanzare in cantitati limitate. Se pare insa ca anumiti concurenti, precum cei…

- Conform cifrelor publicate de IDC, Apple a livrat 13,2 milioane de unitati in ultimul trimestru. Cresterea de 0,6% a conferit producatorului de iPad-uri o cota de piata de 26,6%.Samsung, care ocupa in mod traditional a doua pozitie in topul producatorilor de tablete, a livrat doar 7 milioane…

- Huawei abia a confirmat data la care va tine evenimentul de prezentare pentru Huawei P20 (sau P11?), iar detaliile despre noul dispozitiv disponibile pana in prezent erau destul de limitate. Se pare insa ca avem pentru prima data imagini cu noul flagship al companiei chineze, din doua surse. Primele…

- iPhone X nu este primul smartphone care costa peste 1000 de dolari americani la raft, insa este primul fabricat in masa, care nu face parte dintr-o serie exclusivista sau limitata. Samsung a testat terenul in anii precedenti cu seria Note, oferind aceste modele la preturi ridicate, chiar daca hardware-ul…

- In urma mai multor plangeri din partea utilizatorilor de iPhone 7 care au avut probleme cu semnalul, Apple a anuntat ca va repara modelele afectate de bug-ul „No Service” complet gratuit, chiar daca acestea nu mai sunt in garantie. Este vorba despre unitati ale telefonului fabricate intre septembrie…

- Gigantul american Apple a raportat joi un profit trimestrial record, chiar daca a vandut mai putine iPhone, transmite DPA, preluata de Agerpres. În ultimele trei luni ale anului trecut, o perioadă crucială pentru că include sărbătorile de sfârşit de an, Apple…

- Auzim de cateva saptamani numai lucruri negative despre Apple si vanzarile slabe ale noului model de top, iPhone X, insa investitorii sai sunt cel mai probabil fericiti. In ciuda faptului ca in trimestrul intai al anului fiscal 2018, care tocmai s-a incheiat, Apple a vandut mai putine dispozitive decat…

- Cu viteze teoretice de pana la 2.9GB pe secunda, noile solutii de stocare create pentru dispozitive smartphone, tablete si laptopuri low-cost ar putea rivaliza performantele SSD-urilor de ultima generatie disponibile in prezent pentru platforma PC. Validat de Joint Electron Device Engineering Council…

- Divizia de smartphone-uri Sharp nu mai reprezinta ce era odata, fiind acum sub controlul Foxconn, care il foloseste pentru tot felul de experimente mai mult sau mai putin de succes. Cel mai nou dispozitiv care urmeaza sa se lanseze sub acest brand este modelul Android One S3, un dispozitiv echipat cu…

- In ciuda faptului ca nu a facut niciun anunt oficial, Huawei a inceput sa trimita invitati catre presa si parteneri pentru un eveniment care va avea loc la sfarsitul lunii martie in Paris. Acesta ar putea fi centrat in jurul lansarii noii game de smartphone-uri de top din seria P, care de obicei erau…

- iPhone X s-a vandut destul de bine in preajma lansarii, insa cererea pare sa scada acum ca a trecut sezonul sarbatorilor de iarna. In consecinta, Apple ar putea limita productia acestui model la jumatate pentru trimestrul urmator si eventual sa renunte complet la el in aceasta vara, in favoarea unui…

- Aparut in urma unui competitor redutabil cum este iPhone X, Galaxy S9 trebuie sa pluseze cu tehnologii si mai sofisticate, una dintre acestea fiind IntelligentScan, a alternativa la tehnologia Face ID oferita de Apple. Potrivit indiciilor scoase la iveala in ultima versiune a aplicatiei Settings livrata…

- Apple va inceta producția iPhone X, modelul sau de top, cu prețuri pornind de la o mie de dolari in sus, din cauza vanzarilor slabe, considera analistul Ming-Chi Kuo, de la KGI Securities, scrie The Inquisitr . Acesta este unul dintre cei mai reputați specialiști in privința Apple și de obicei este…

- Chiar daca Apple da asigurari ca patch-urile de securitate create pentru a bloca efectele vulnerabilitatilor Meltdown si Spectre au doar un impact minim asupra performantelor resimtite de utilizatori, masurile luate pana acum nu feresc compania de procese, solicitand plata unor despagubiri mai mult…

- Producatorii de clone de smartphone-uri nu stau niciodata degeaba. Uneori lanseaza o copie de telefon chiar inainte ca modelul respectiv sa fie anuntat. AnTuTu ne ofera cateva statistici interesante despre marcile mari si modelele de telefoane pe care producatorii de clone din China le-au vizat cel…

- Majoritatea companiilor din industria de tehnologie au lansat in ultimii ani boxe wireless inteligente, echipate cu asistenti virtuali si tot felul de functii smart home. Apple e putin in urma la acest capitol, compania prezentand abia la jumatatea anului trecut HomePod, alternativa cu Siri pentru utilizatorii…

- Cu nume amintind de un celebru supercar hibrid si design vag inspirat de iPhone X, UHANS i8 incearca sa ofere o experienta de nivel premium, fara insa a depasi constrangerile unui buget limitat. Astfel, la un cost de aproximativ 140 dolari, ne alegem cu un display Full Screen acomodat intr-o carcasa…

- Pentru prima oara, Netflix s-a clasat pe primul loc anul trecut in topul aplicatiilor in functie de incasarile realizate, transmite News.ro . Compania de analiza a pietei aplicatiilor pentru dispozitive mobile Sensor Tower a dat publicitatii topul aplicatiilor pentru anul trecut pe baza veniturilor…

- Apple a terminat anul 2017 cu un scandal de proportii, utilizatorii fiind nemultumiti de faptul ca modelele mai vechi de iPhone sunt incetinite intentionat pentru a evita un comportament eronat in utilizare. In incercarea de a castiga putina incredere inapoi de la fani, compania a scazut considerabil…

- Mi-am cumparat primul smartphone cu un an inainte de aparitia iPhone, in 2006. Era un Nokia N73, care, credeti sau nu, a ajuns sa fie folosit de patru utilizatori timp de cel putin sase ani. Este posibil sa fi functionat chiar si mai mult timp, dar nu m-am mai interesat de el. Dupa aceea am detinut…

- Pregatit in doua versiuni, Leagoo S9 si S9 Pro, noul smartphone pare sa afiseze o combinatie intre designul iPhone X cu ecran „decupat” la partea de sus si Galaxy S9. Ambele modele vin in carcasa acoperita cu sticla Gorilla Glass la partea din fata, respectiv policarbonat cu aspect de sticla curata…

- Daca pana recent aproape toate profiturile de pe piata de smartphone-uri mergeau la Apple si Samsung, lucrurile s-au schimbat in penultimul trimestru din 2017 (T3). Producatorii chinezi au reusit sa inregistreze un profit cumulat de 1,5 miliarde de dolari in perioada iulie - septembrie a anului trecut,…

- Principalii jucatorii de pe piața telefoanelor inteligente au lansat in 2017 modele noi, unele mai performante decat altele. Raportat la camerele foto, durata de viața a bateriei și performanța generala, iata un top al celor mai bune telefoane lansate in 2017, realizat de Business Insider. Locul cinci:…

- Apple se afla in centrul unui scandal dupa ce a confirmat ca reduce performantele pe modelele iPhone mai vechi, cu baterii degradate. Acesta este un moment prielnic pentru companiile rivale, care incearca sa il exploateze. Samsung si LG au transmis ca nu incetinesc, prin actualizari software, smartphone-urile…

- Incepand de la 1 ianuarie 2018, Whatsapp nu va mai functiona pe BlackBerry OS si BlackBerry 10 si nici pe Windows Phone 8.0 si versiunile anterioare, relateaza Le Figaro. De la 30 iunie, aplicatia nu mai functioneaza nici pe Nokia Symbian S60. ”Atunci cand am lansat WhatsApp, in 2009, oamenii isi…

- Specialiștii se așteapta ca in anul 2018 cea mai populara aplicație de chat sa nu mai fie disponibila pentru telefoane mobile foarte vechi. Aplicația WhatsApp este folosita de mai mult de 1 miliard de persoane din peste 180 de țari. Dar, din cauza actualizarilor constante aduse de companie, este posibil…

- Va prezentam cele mai interesante subiecte din domeniul tehnologic din ultimele zile, in format video. Iata titlurile saptamanii: Ecranele de smartphone care se repara singure sunt aproape de realitate Galaxy A8 si A8+ (2018) au fost anuntate oficial. Sunt echipate cu ecrane Infinity si camera…

- Apple a ajuns la un munte de cash dupa ani de vanzari foarte bune. Si uneori aceste vanzari sunt impulsionate tehnologic de companie. De foatre multi ani exista suspiciunea ca Apple incetineste intentionat performanta telefoanelor mai vechi pentru a determina utilizatorii sa achizitioneze un nou dispozitiv.

- Microsoft a pornit o initiativa interesanta odata cu lansarea Windows 10, promitand o experienta continua pe toate dispozitivele, aplicatiile urmand sa fie intercompatibile pe telefoane, tablete, pc-uri si console. Din pacate, planul a fost dat peste cap de „moartea” platformei Windows 10 Mobile. Apple…