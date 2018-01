Stiri pe aceeasi tema

- In cauza mediatizata prin comunicatele nr. 1056 din 13 noiembrie 2017 și nr. 1110 din 21 noiembrie 2017, privind suspiciunea savarșirii mai multor infracțiuni, intre care obținerea nelegala, pe baza de documente false, a unor finanțari din fonduri europene, pentru lucrari de reabilitare de drumuri…

- Un avocat din Donduseni a fost retinut, duminica seara, dupa ce a fost prins în flagrant de procurorii anticoruptie si ofiterii CNA în timp ce primea 2500 de euro de la un cetatean. Potrivit denuntatorului, aceasta era o parte din cele 5000 de euro estorcate de avocat pentru musamalizarea…

- La doua luni de la deferirea justitiei a 3 inspectori ai izolatorului de detentie provizorie al Directiei de Politie a municipiului Chisinau si a 4 detinuti care s-au aflat în aceeasi celula cu Andrei Braguta, procurorii anunta noi detalii în acest dosar. Astfel, Procuratura…

- In primul rand, ridica semne de intrebare lipsa de informații stranse pana in prezent. De altfel, este o problema și faptul ca Poliția Romana nu are un sistem de recunoaștere faciala, așa cum este, de exemplu, in Germania, care ar ajuta extrem de mult la rezolvarea cazului. In al doilea rand,…

- Procurorii au extins cercetarile initiale în cazul agresorului celor doi copii, fiind identificate si cercetate criminalistic alte zone din Bucuresti în care autorul agresiunii a fost prezent, anunta Agerpres.

- Maria Vasii, avocata liderului PSD, Liviu Dragnea, a afirmat joi, la DNA, dupa ce a studiat dosarul Tel Drum, ca a vazut multe lucruri in contractie cu cele declarate public de anumite persoane, informeaza Agerpres.

- Trei persoane au fost retinute de ofiterii CNA si procurorii anticoruptie într-un dosar de trafic de influenta. Acestea sunt banuite ca ar fi extorcat, de la ruda unui inculpat, 20 000 de euro pentru a-l scapa de dosar penal. Potrivit denuntatorului, cele trei persoane, între…

- Directia Nationala Anticoruptie, mutare de ultim moment in dosarul TelDrum! Procurorii DNA i-au trimis șefului PSD o scrisoare prin care a fost convocat sa verifice documentele pe care magistrații le-au strans de-a lungul timpului, scrie EVZ. Procurorii anticoruptie au aprobat, astfel, cererea pe…

- Parlamentul israelian a ratificat joi o lege care interzice politiei sa ofere detalii publice legate de anchetele lor, opozitia acuzand o tentativa de a ascunde informatii legate de dosarele de coruptie care il vizeaza pe premierul Benjamin Netanyahu, scrie Reuters.

- Procurorii DNA de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au trimis in judecata directorii și societatea Tel Drum, pentru fapte de fals. Asfel vor fi judecați Petre Pitiș și Mircea Vișan, reprezentanți ai societații Tel Drum, pentru folosire sau prezentare cu rea-credința…

- Procurorii au finalizat urmarirea penala si au expediat cauza penala de invinuire a politistului instantei de judecata, care este acuzat de corupere pasiva, trafic de influența, abuz de serviciu și pastrarea ilegala a munițiilor.

- Un inspector al Sectiei Supraveghere Transport si Circulatie Rutiera al Directiei de Politie a mun. Chisinau a IGP al MAI, va comparea în instanta de judecata pentru mai multe capete de acuzare, printre care: corupere pasiva, trafic de influența, abuz de serviciu și pastrarea ilegala a munițiilor.…

- Liviu Dragnea, prin avocata sa, Flavia Teodosiu, a depus o plangere impotriva procurorului care ancheteaza dosarele Belina și Tel Drum, Alexandra Lancranjan. Plangerea este adresata șefului Secției de combaterre a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca stie cine sunt persoanele care au patruns in arhiva SIPA fara a avea certificat ORNISS, precizand ca a transmis acest lucru DIICOT, unde este o ancheta in derulare."Urmarirea penala este secreta, eu stiu ce documente…

- Vicepresedintele CSM, procurorul Cristian Ban, a afirmat marti ca modificarile ce ar putea fi aduse Codurilor penale sunt de natura sa "paralizeze" efectiv activitatea de urmarire penala, precizand ca nu doar "coruptii" vor fi liberi, ci si criminalii, pedofilii si violatorii."Pe legile Justitiei…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a spus la Digi24 ca prin modificarile Codurilor penale va însemna închiderea DNA. ”Daca acest text va intra în vigoare, probabil nu va mai exista vreun mod de a informa public cu privire la ceea ce se întâmpla…

- Micii evazionisti ar putea scapa din vizorul procurorilor. Nu vor mai ajunge sa fie trimiși in judecata și condamnați, pentru ca procurorii vor avea posibilitatea sa renunțe la urmarirea penala impotriva acestora, daca vor considera necesar. Proiectul de ordonanta de urgenta a Guvernului pentru modificarea…

- "Potrivit art. 5 din ordonanta nr. 58-1270 din 22 decembrie 1958 privind legea organica relativa la statutul magistratilor, „magistratii parchetelor judiciare (procurorii) sunt plasati sub directia si controlul direct al sefilor lor ierarhici si sub autoritatea ministrului de justitie”", a scris…

- Secretarul Consiliului primariei Bubuieci si un complice de-al sau au fost retinuti de catre CNA si procurori într-un dosar de coruptie. Acestia sunt banuiti ca ar fi deposedat abuziv administratia publica locala de patru terenuri pentru constructie, prejudiciind primaria cu aproximativ 1…

- Fostul reprezentant al Guvernului in judetul Teleorman a dat din nou ochii cu procurorii anticoruptie, de aceasta data marti dimineata. Teodor Nitulescu urmeaza sa dea declaratii in privinta dosarului Tel Drum, in care seful PSD, Liviu Dragnea, este suspect. Pana sa ajunga sa stea de vorba cu procurorii…

- Presedintele PSD Caras-Severin, Ion Mocioalca, a fost audiat luni dimineata, peste o ora la DNA. Potrivit unor surse, Mocioalca a fost chemat sa dea explicatii în dosarul Tel Drum, în care este implicat seful sau direct, Liviu Dragnea. La ieșirea de la audieri,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea ramane cu averea sechestrata in dosarul Tel Drum. Asa au decis aseara magistratii Curtii Supreme. Liviu Dragnea isi poate folosi insa doua treimi din indemnizatia neta de 11.000 de lei pe care o incaseaza lunar ca sef al Camerei Deputatilor. Consiliul Judetean Teleorman si…

- Avocata Maria Vasii a declarat, miercuri, ca la perchezitiile din vara anului 2017, procurorii ar fi gasit un biletel roz pe care era trecut codul numeric personal al presedintelui PSD, Liviu Dragnea, alaturi de indicativul "sefu". Aparatoarea lui Liviu Dragnea sustine ca aceasta ar fi fost proba…

- Maia Sandu a depus pe 22 noiembrie curent o contestație impotriva ordonanței procurorului de a refuza intentarea urmaririi penale pentru uzurparea puterii de stat pe numele lui Vladimir Plahotniuc.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Ploiesti, ca este clar ca Liviu Dragnea trebuie sa demisioneze din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. „Este gresit ca în conducerea statului sa ajunga oameni cu probleme penale, fiindca acesta este rezultatul. Ei ajung…

- Vestea ca procurorii anti-coruptie au pus sechestru pe averea presedintelui PSD, Liviu Dragnea, a depasit granitele tarii. Agentia Reuters scrie marti despre acest lucru, subiectul fiind preluat de mai multe publicatii americane, printre care New York Times. Liderul PSD, Liviu Dragnea, care…

- Procurorii anticoruptie au pus sechestru asigurator pe un teren, un apartament, doua autoturisme si conturi detinute de Liviu Dragnea, potrivit unui raspuns transmis de DNA miercuri. "In vederea recuperarii prejudiciului retinut in cauza, s-a instituit sechestru asigurator asupra bunurilor…

- Procurorii DNA au inceput urmarirea penala fata de procuroarea anticoruptie Mihaiela Moraru Iorga, pe care o acuza ca a ajutat, “in sensul ingreunarii cercetarilor si tragerea lui la raspundere”, un inculpat cercetat intr-un dosar aflat pe rolul DIICOT, pe numele ...

- In 2013, soluția de NUP (neinceperea urmaririi penale) a fost data chiar de DNA, de actualul adjunct al Secției a II-a DNA, Paul Silviu Dumitriu. El este fost consilier al Monicai Macovei și este un procuror cu mai multa experiența decat cel care a deschis acum dosarul. La vremea aceea, NUP-ul lui…

- Liviu Dragnea, puternicul presedinte al PSD, se confrunta cu unele dintre cele mai grave acuzatii ce pot fi formulate impotriva unui om politic. Procurorii anticoruptie l-au pus sub acuzare intr-un dosar care priveste o companie ajunsa celebra, Tel Drum, pe care liderul PSD ar controla-o si careia…

- Resping categoric acuzațiile. Vorbim despre un atac violent; miza este preluarea PSD. Este reactia președintelelui PSD, Liviu Dragnea, dupa ce procurorii DNA i-au adus la cunoștința ca este urmarit penal pentru cinci capete de acuzare in legatura cu un dosar ce vizeaza Tel Drum. La randul sau, presedintele…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a declarat astazi ca maine se va prezenta la audieri, la DNA. "Ma astept la orice din partea DNA", a mai spus Dragnea. Totodata, liderul PSD nu a dat detalii despre dosarul in care va fi audiat.Se pare ca acesta va fi audiat intr unul dintre dosarele in care este anchetata…

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont și membrii fostului cabinet de la Barcelona risca 30 de ani inchisoare. Procurorul general al Spaniei a anunțat ca a inceput urmarirea penala a politicienilor de la Barcelona care au incalcat Constituția cand au proclamat independența

- Fiul unui primar a scapat basma curata, dupa ce a provocat un accident rutier, iar in mașina sa s-au descoperit droguri. Tanarul a fost cercetat pentru deținerea de substanțe halucinogene in vederea consumului propriu.

- Procurorii și ofițerii de investigație din R. Moldova anunța ca au finalizat urmarirea penala și au transmis in judecata cauza penala pe numele a șapte persoane invinuite de pregatirea omorului liderului Partidul Democrat, Vladimir Plahotniuc. Intr-o conferința de presa susținuta astazi, procurorul…

- Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia au deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpa in cazul accidentului aviatic din apropiere de Vințu de Jos, in urma caruia pilotul unui avion de agrement de mici dimensiuni, și-a pierdut viața. Potrivit procurorilor, sambata s-a…