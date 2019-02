Stiri pe aceeasi tema

- Industria britanica de cinematografie si-a desemnat laureatii in cadrul galei premiilor BAFTA, echivalentul Oscarului american. Filmele "Roma" si "The Favourite" au fost marile castigatoare ale editiei din acest an la evenimentul organizat la Londra.

- Rachel Weisz a castigat premiul BAFTA pentru cea mai buna actrita in rol secundar gratie interpretarii sale din filmul "The Favourite", duminica seara, la Londra, la cea de-a 72-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit EFE. La aceasta categorie…

- Ducele si ducesa de Cambridge au fost ovationati de o multime numeroasa de admiratori in momentul in care au pasit duminica seara pe covorul rosu desfasurat in fata salii de spectacole Royal Albert Hall din Londra, unde are loc cea de-a 72-a editie a galei de decernare a premiilor BAFTA, relateaza Press…

- Printul William al Marii Britanii si sotia lui, care detin titlurile de duce si ducesa de Cambridge, vor participa la editia din acest an a galei de decernare a premiilor BAFTA, informeaza joi Press Association. Cuplul princiar britanic va poza pe covorul rosu la aceasta gala ce va avea…

- Conform unei analize independente citata luni de Press Association acordul de Brexit negociat de guvernul premierului britanic Theresa May ar 'saraci' Marea Britanie cu 100 de miliarde de lire pe an. Potrivit raportului realizat de Institutul national de cercetari economice si sociale (NIESR),…