- Cantareața americana Taylor Swift este vedeta cel mai bine platita, iar podiumul este completat de femeia de afaceri Kylie Jenner și de rapperul Kanye West, potrivit topului anual realizat de revista Forbes, scrie Mediafax.Potrivit editorilor Forbes, Swift, care și-a lansat cel mai recent…

- Publicatia estimeaza ca artista in varsta de 29 de ani a castigat 185 de milioane de dolari, inainte de a plati taxele, in anul inceput pe 1 iunie 2018. Swift a mai condus acest clasament al Forbes in 2016, cand veniturile ei au fost calculate la 170 de milioane de dolari. Cresterea veniturilor ei anuale…

- Catrinel Sandu a luat o decizie importanta dupa moartea tatalui ei. Decizia o privește pe mama sa. Tatal lui Catrinel Sandu a incetat din viața la inceputul acestei luni. Vedeta, care locuiește in America, a luat o decizie importanta dupa aierederea tatalui ei. Intrucat se teme sa-si mai lase mama de…

- In urma cu cateva luni, Nicole Cherry a parasit casa parinților pentru a se muta cu iubitul, care e cu 8 ani mai mare decat ea. Acum, se muta din nou. Ea și Florin au constatat ca au nevoie de mai mult spațiu... Foto: Sorin CIOPONEA La 20 de ani, indragostita pana peste urechi, Nicole Cherry a decis…

- Andreea Marin are o fiica minunata, pentru care face totul ca sa-i fie bine. Și, pentru ca are foarte multa grija de Violeta, vedeta nu este de acord, sub nicio forma cu cluburile și cu distracția de tip teribilist care se petrece acolo.

- Vedeta pop Taylor Swift se pregateste de lansarea unui nou album. Acesta va fi pus in vanzare in data de 23 august, va fi intitulat "Lover" si va contine 18 piese. Pana acum, au fost dezvaluite doar doua cantece incluse in CD, unul dintre care se numeste "Me".

- Vedeta pop Taylor Swift a anuntat joi ca la 23 august va lansa un nou album intitulat 'Lover', relateaza EFE. Cantareata americana, una din figurile cele mai de succes ale muzicii pop contemporane, a postat pe retelele de socializare coperta albumului 'Lover', creatie a artistei columbiene…

- Andreea Marin a povestit ce se intampla in casa ei din cauza pisicilor sale. Vedeta are o noua piesa de mobilier in locuința sa. Este vorba despre un fotoliu care a sosit din Africa. Insa Andreea Marin nu se poate relaxa in fotoliul respectiv din cauza pisicilor sale. "De ceva timp, a sosit din Africa…