- Curtea Europeana de Justitie a respins taxa pe autostrada pe care Germania voia sa o impuna masinilor inmatriculate in alte tari. Instanta de la Luxemburg considera ca taxa este contrara legilor europene, pentru ca-i discrimina pe soferii care conduceau vehicule inscrise in afara Germaniei. Masura anuntata…

- Landul austriac Tirol a anunțat joi ca va restricționa accesul pe drumurile rurale autoturismelor care încearca sa evite autostrazile. Mișcarea a atras furia oficialilor din Bavaria, regiunea vecina, deoarece interdicția va afecta turiștii care vor sa treaca granița, iar între cele doua…

- Intentia Germaniei de a introduce o taxa pe autostrazi pentru automobilistii straini ii discrimineaza pe acestia si incalca legislatia Uniunii Europene, a decis marti Curtea de Justitie a Uniunii Europene. În anul 2017, cabinetul de la Berlin a aprobat introducerea unei taxe pe autostrăzi…

- Vinieta germana pentru utilizarea drumurilor federale de catre autoturisme este contrara dreptului Uniunii, a decis marti Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE). Aceasta taxa este discriminatorie dat fiind ca sarcina sa economica este suportata, in practica, exclusiv de proprietarii si de conducatorii…

- Cele 1.600 de vehicule, in valoare totala de 13 milioane de euro, au fost confiscate in urma unor operatiuni efectuate in Italia, Romania, Spania, Germania, Franta, Bulgaria, Austria, Elvetia, Ungaria si Polonia. Masura de punere sub sechestru a fost dispusa la cererea Comandamentului carabinierilor…

- Peste jumatate dintre cetațenii europeni, inclusiv 58% dintre romani, sunt de parere ca UE se va dezintegra in urmatorii 20 de ani, iar trei din 10 europeni considera exista posibilitatea reala a unui conflict intre țarile UE, arata un sondaj comandat de Consiliul European pentru Relații Externe,…

- In Franta, Germania, Belgia, Italia, Olanda, Austria, Slovacia, Romania, Grecia, Cehia si Polonia, majoritatea respondentilor sunt de parere ca destramarea Uniunii Europene este o "posibilitatea reala", in urmatorii 10 pana la 20 de ani, arata sondajul realizat de compania YouGov la comanda Consiliului…

- 'Trebuie sa acceptam dezacorduri de moment, sa nu fim in intregime de acord cu privire la tot', a afirmat Macron, intr-o conferinta de presa la Palatul Elysee, intrebat in legatura cu afirmatiile prin care cancelarul german recunostea existenta unor 'confruntari' cu el.'Intr-o relatie,…