- Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a ajuns de urgența la spital cu fiica sa cea mica, Iris. Micuța a facut gastroenterocolita. Vedeta a trecut prin clipe de coșmar, dupa ce fetița ei de doar șase luni nu s-a simțit deloc bine. Iris a facut febra mare la cinci dimineața. "Trezit ieri dimineața…

- Gabriela Cristea a ajuns de urgența la spital cu fetița sa cea mica, Iris. Micuța s-a imbolnavit chiar in ziua in care aniversa 6 luni de cand a venit pe lume. Gabriela Cristea trece prin momente dificile. Fosta prezentatoare de televiziune a fost internata de urgența cu micuța Thea Iris Selena, care…

- Petrecere mare in familia Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda pentru botezul micuței Thea Iris Selena! Cei peste 100 de invitați la petrecere au fost rasfațați cu un meniu de top, cu preparate inspirate din bucataria franțuzeasca.

- Petrecere marela sfarșitul saptamanii trecute. Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au botezat cea de a doua fetița, pe Thea Iris Selena. Peste 100 de invitați, familie și prieteni au sabatorit frumosul eveniment. Aceștia au fost rasfatati cu preparate sophisticate care au facut parte dintr-un meniu modern,…

- Oana Roman s-a aflat printre invitații prezenți la botezul fetiței lui Tavi Clonda și Gabriela Cristea, organizat vineri seara la un restaurant din nordul Capitalei. Insa, atunci cand a ajuns la locație, vedeta a avut parte de un șoc, așa ca a povestit totul pe contul de socializare. „V-am Spus ca nu…

- Gabriela Cristea si-a botezat fetita. Cum s-au imbracat invitatii la eveniment! Gabriela Cristea si Tavi Clonda si-au botezat ieri fetita. Iris Selena a fost crestinata printr-o ceremonie religioasa ce a avut loc la o biserica din Corbeanca. Nasii micutei au fost Cristina Siscanu si Madalin Ionescu.…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda iși boteaza astazi mezina, pe Iris Thea, iar pe cat de multe emoții i-au cuprins, pe atat de multa bucurie a existat in inimile lor. Cei doi parinți au organizat evenimentul pana la cel mai mic detaliu, insa unul singur troneaza ca fiind cel mai important: comfortul și…

- Victoria, fetita cea mare a cuplului, a inghitit apa din mare si a facut enterocolita. Astfel ca parintii acesteia au fost nevoiti sa ii faca o vizita doctorului. "A facut o enterocolita, am fost ieri cu ea la doamna doctor si e ok... In sensul cat poate sa fie de ok. Azi trebuia sa dam analizele,…