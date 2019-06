Tatal vorbeste cu fiu-su despre filme deocheate

Stiri pe aceeasi tema

- Marius Craciun, caștigatorul Ferma 2019, a dezvaluit pentru revista VIVA! care a fost cel mai greu dar și cel mai frumos moment de la „Ferma”. Sportivul a vorbit și despre relația pe care o are cu Diana Belbița. Cel mai greu moment din Ferma a fost cand a trebuit sa ma duelez cu Diana pentru postul…

- Dupa ce a calatorit prin spatiu in ''Star Trek'', a fost exuberanta Pandora in ''Avatar'' sau neinfricata Gamora in seria ''Avengers'', Zoe Saldana si-a facut debutul in filmul de animatie ''Missing Link'', pe care l-a considerat complex…

- Un mare producator auto la nivel mondial a anuntat recent ca va produce, in Romania, un nou tip de masina, cu o versiune de motorizare hibrida, care va concura pe piata cu cele mai cunoscute modele ale producatorilor din intreaga lume.

- Umbra demonilor interiori, atat individuali cat si colectivi, planeaza asupra thriller-ului horror 'Us', in care joaca actrita Lupita Nyong'o, si este folosita ca argument de actrita pentru a explica de ce atunci cand incepe un nou proiect se lasa cuprinsa de teama si incertitudine, relateaza…

- Incompetența ține exproprierile pe loc in apropierea carierelor miniere din Gorj. Afirmația ii aparține fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu. Aflat la Targu Jiu, acesta a vorbit despre problemele cu care se confrunt...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a confirmat, marti seara, ca liderul social-democrat Liviu Dragnea sufera de hernie de disc. Pintea a precizat ca, daca presedintele PSD ar fi avut probleme grave de sanatate, s-ar fi dat un comunicat de presa pe aceasta tema. "Eu sunt convinsa ca, daca existau probleme…