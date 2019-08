Stiri pe aceeasi tema

- Tatal Alexandrei, Ioan Maceșanu, a facut primele declarații de la dispariția copilei, intr-un interviu acordat pentru Mihai Gadea, prezentat joi seara, la “Sinteza Zilei”. Barbatul a spus ca intreaga familie nu și-a pierdut increderea și spera cu toții ca fata sa fie gasita in viața. „Nu mi-am pierdut…

- Tatal Alexandrei, Ioan Maceșanu, a fost alaturi de polițiști din prima zi. A spart ușile la adresele greșite, pentru ca, spune el, probabil și-a dorit mai mult sa o gaseasca sau pentru ca a fost mai in fața. Cand mergea la adresele greșite, a fost la o strada de casa lui Gheorghe Dinca și…

