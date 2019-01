Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat cu copilul sau de 2 ani in brate a fost lovit de o masina, in timp ce traversa regulamentar strada, in localitatea Axente Sever din județul Sibiu. Copilul cazut pe carosabil a fost dus la spital, fiind conștient și in stare stabila.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Sibiu, Elena…

- Un grav accident de circulație s-a produs miercuri dimineața in Sibiu, iar autoritațile au emis planul roșu de intervenție. Un șofer a intrat pe contrasens și a lovit alte doua mașini. Potrivit primelor informații, trei persoane au fost ranite. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale pentru descarcerare,…

- Masina condusa de soferul care a produs accidentul de la Avrig, soldat cu zece raniti, era echipata cu cauciucuri de iarna, dar foarte uzate, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, Elena Welter. "Anvelopele autoturismului condus de soferul care a produs accidentul…

- Mașina de poliție a suferit unele avarii, mai ales in partea din fața, scrie infocs.ro. Autoturismul poliției din Oțelu Roșu mergea dintre Reșița spre Gradinari cand, pe raza localitații Lupac, a cazut in rapa. Citeste si Barbat gasit decedat in masina, pe malul Dunarii N-a mai controlat…

- Accidentul s-a petrecut pe DN17 in localitatea Cuzdrioara. Din primele informatii, un pieton care s-a angajat in traversarea neregulamentara a drumului a fost accidentat de o masina, condusa de un barbat in varsta de 30 de ani. Medicii sositi de urgenta la fata locului l-au gasit pe barbat…

- Un roman a murit in Belgia, intr-un accident de circulație in care au mai fost raniți alți doi compatrioți aflați in mașina. Autoturismul este inmatriculat in Romania și așa s-a aflat naționalitatea acestora, relateaza presa belgiana. Accidentul s-a produs marți, in sudul țarii. Mașina in care se aflau…

- Politistii din Vaslui au stabilit ca accidentul in care doi barbati si-au pierdut viata si o tanara a fost ranita s-a produs din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum. Autoturismul a parasit carosabilul intr-o curba la stanga si a cazut intr-o rapa plina de vegetatie. Politistii spun ca accidentul…

- Un șofer a ajuns cu mașina intr-un camp de pod dupa ce a adormit la volan. Accidentul s-a petrecut joi in jurul orei 12.00, la ieșire din Aiud spre Turda. Se pare ca șoferul este un barbat de aproximativ 55 de ani. Autoturismul marca Toyota era inmatriculat in județul Cluj. Sursa foto: Tractari…