Cairo, 18 mai /Agerpres/ - Arabia Saudita si alte cateva tari din Golf au cazut de acord in legatura cu o solicitare a SUA de desfasurare de trupe americane pe teritoriul lor si in apele Golfului cu scopul de a descuraja potentiale atacuri iraniene, a relatat sambata cotidianul saudit Asharq Al Awsat, citat de dpa.



Aprobarea pentru desfasurarea de trupe are la baza acordurile bilaterale intre SUA si tarile din Golf, a scris ziarul saudit, care nu a numit statele in cauza si a insistat ca SUA nu intentioneaza sa porneasca un razboi cu Iranul.



"Principalul motiv al desfasurarii…