”Un coșmar. Un teribil coșmar pentru mine, pentru colegii mei din partid pentru familia mea. Sigur ca dupa patru ani aproape e o mulțumire pentru mine ca am fost achitat, dar nu am cum sa nu imi pun intrebari cu privire la motivele pentru care s-a ajuns aici. Nu am cum sa nu ma intreb de ce Romania a ajuns sa fie republica procurorilor și mai ales nu am cum sa nu ma intreb ce facem ca sa schimbam aceasta stare de fapt.

Tariceanu: CSM-ul ar trebui sa se

Cred ca in acest moment CSM-ul ar trebui sa se trezeasca. CSM-ul ar trebui sa puna ordine in randul parchetelor,…