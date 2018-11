Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca ar putea 'pica' guvernul la o motiune de cenzura, Tariceanu a infirmat, aratand ca partidele din opozitie au numar insuficient de voturi pentru a trece o motiune si coalitia este stabila. „Nu, absolut sigur (nu ar pica guvernul n.r.), fara niciun fel de ezitare va spun lucrul…

- "Cu parlamentarii, individual, din majoritatea parlamentara discutam in fiecare zi si sunt semne, dar inca nu sunt suficient de concludente, ca exista un numar semnificativ de parlamentari din majoritatea parlamentara, si din PSD, si din ALDE, care ar putea sustine un astfel de demers", a spus Orban,…

- "Este un calcul pe care-l facem in mod constant. Se fac de cateva saptamani discutii, negocieri cu toate grupurile parlamentare, cu toti parlamentarii, care in acest moment si-au exprimat sau inca nu si-au exprimat optiunea de a sustine o motiune de cenzura. Se va depune, fiind singura posibilitate…

- Presedintele Senatului a vorbit, luni seara, la Antena 3, despre zvonurile cu privire la ruperea coalitiei PSD-ALDE și cum au aparut acestea. „Am vazut zvonuri care s-au raspandit in stanga, dreapta, cu o rapiditate fantastica si care dadeau drept sigura, dar nu numai la nivel jurnalistic am auzit…

- Dacian Cioloș susține ca este necesara o discuție, in care sa fie implicat și președintele Romaniei, privind inițierea unei moțiuni de cenzura pentru demiterea Guvernului Dancila și realizarea unei noi construcții politice. Precizarea fostului premier vine in contextul in care Tudorel Toader a demarat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca ALDE si PSD se afla intr-o coalitie, in care fiecare are aportul sau, „diferit in mod cert”. „Niciunul fara altul nu am putea sa asiguram majoritatea si sa guvernam”, a adaugat el.

- Guvernul finlandez a reusit sa reziste unei motiuni de cenzura supuse la vot vineri in parlamentul de la Helsinki si depuse de opozitie dupa ce ministrul de externe finlandez Timo Soini a participat la un miting al militantilor anti-avort in timpul unei vizite oficiale efectuate in luna mai in Canada,…

- Guvernul finlandez a reusit sa reziste unei motiuni de cenzura supuse la vot vineri in parlamentul de la Helsinki si depuse de opozitie dupa ce ministrul de externe finlandez Timo Soini a participat la un miting al militantilor anti-avort in timpul unei vizite oficiale efectuate in luna mai in Canada,…