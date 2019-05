Tăriceanu, mesaj înainte de summit: Vrem o Europă cu o singură viteză „Un moment important atat pentru viitorul Romaniei, cat și pentru viitorul proiectului european. Le urez bun venit tuturor prim-miniștrilor și șefilor de stat europeni și sper sa aprecieze ospitalitatea romaneasca! De asemenea, sper ca discuțiile care vor avea loc sa țina cont de ceea ce-și doresc romanii in legatura cu viitorul nostru comun, și anume cetațenii europeni sa fie tratați la fel cu ceilalți. Cred ca e important sa avem in vedere ca romanii nu-și doresc o Europa cu mai multe viteze, vrem o Europa cu o singura viteza, in care Romania sa-și poata consolida statul de drept, instituțiile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

