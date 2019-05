Târg de meșteșuguri rome, 16 - 19 mai, la Târgu-Jiu "Centrul National de Cultura a Romilor, impreuna cu Agentia Nationala pentru Romi, a inceput sa vina cu actiuni la nivel local, pentru ca la Bucuresti am tot facut astfel de evenimente si am spus ca trebuie sa ne apropiem mult mai mult de comunitatea locala. Avand in vedere ca la Targu-Jiu este o comunitate mare, o comunitate de unde a inceput chiar miscarea romilor in anii '90 si avem oameni care se implica foarte mult in dezvoltarea socio-economica si culturala a comunitatilor cu romi, bazandu-ne si pe relatia pe care acestia au dezvoltat-o de-a lungul timpului cu reprezentantii institutiilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

