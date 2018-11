Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 24 de ani din Rovinari, județul Gorj, a murit in noaptea de sambata spre duminica intr-un accident rutier care a avut loc in Anglia. Catalin Manolescu lucra de numai doua luni la o fabrica de carne, deși...

- Azi-noapte, in jurul orei 3:30, un tanar, de 29 de ani, din Craiova, in timp ce conducea un autoturism de raza orașului Targu Carbunesti, a pierdut controlul volanului, intr-o curba, a ieșit in afara parții carosabile și s-a rasturnat, suferind ...

- Profesoara de romana din Bengești-Ciocadia care a fost acuzata de parinții elevilor sai ca vine cu ciocanul in geanta la ore și le preda copiilor lor numai aiureli, s-a ales cu o plangere la poliția din localitate și cu doua inspecții la clasa. Plangerea a impus, de altfel, o verificare a poliției,…

- Mai multi parinti de la scoala gimnaziala din Bengesti-Ciocadia au despu reclamatii dupa ce au aflat de la copiii lor despre comportamentul ciudat al uneia dintre profesoarele de acolo. Femeia a inceput sa predea limba romana in unitatea de invatamant chiar in toamna acestui an, iar actiunile ei…

- Caz incredibil la o școala din județul Gorj! Parinții unor copii care invața la școala gimnaziala Bengești-Ciocadia amenința ca ii vor retrage pe copii de la clasa din cauza comportamentului cel puțin ciudat al profesoarei care preda limba romana și latina. Parinții sunt consternați și cer public verificarea…

- Potrivit IPJ Gorj, un politist angajat la Novaci, in varsta de 40 de ani, a pierdut controlul volanului, in comuna Bengesti-Ciocadia, si masina s-a izbit de un copac, apoi s-a rasturnat. "In jurul orei 02.00, un ofițer din cadrul Poliției Novaci, in varsta de 40 de ani, din Baia de Fier, a…

- Un tanar, de 29 de ani, din Rovinari, a ajuns pe mana politiei, dupa ce ieri a furat bani si bunuri dintr-un apartament din oras. Barbatul a fost depistat la putin timp dupa ce proprietara locuintei a sesizat spargerea. Au ...

- Un eveniment rutier a avut loc miercuri dimineata pe raza localitatii Bengesti Ciocadia, judetul Gorj. Un autoturism a lovit un cal care se afla pe carosabil. Din fericire, evenimentul nu s-a soldat cu victime. In schimb, calul a murit in...