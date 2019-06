Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din raionul Ungheni si-a construit una dintre cele mai moderne ferme de pasari din tara, in care puii sunt crescuti datorita unui sistem computerizat.Dumitru Gavrilita din satul Petresti si-a pus afacerea pe roate acum un an.

- Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Arges, Florin Popa, accidetul s-a produs in Livezeni, iar politistul era in timpul liber, pe motor. „Politistul era in timpul liber. Venea dinspre Campulung spre Pitesti, iar din sens opus un autoturism a virat brusc stanga si in felul acesta nu i-a acordat…

- Camerele de supraveghere au surprins un tanar cu rucsac, suspect ca ar fi detonat bombele in biserica din Sri Lanka, chiar in timpul slujbei de Pastele catolic.Video shows Suspected suicide bomber entering #SriLanka church. #EasterSundayAttacksLK #SriLankaAttacks pic.twitter.

- Un tanar de 19 ani a murit, dupa ce a fost lovit de un camion pe traseul R-1 Chișinau-Ungheni. Șoferul camionului, in varsta de 41 de ani, a declarat ca baiatul a ieșit brusc in fața camionului intr-un loc neiluminat pe traseu, fara careva restricții de viteza, nefiind

- Un accident rutier a blocat pe ambele sensuri traficul pe drumul național 79, intre Șimand și Chișineu Criș. „Au fost implicate un autotren cu un autoturism, o victima incarcerata, inconștienta in autoturism. Intervine Garda 2 Chișineu Criș cu un echipaj de descarcerare și un echipaj SMURD. In sprijin…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, emis de Judecatoria Ramnicu Valcea, pe numele unui barbat de 29 de ani, din municipiu Ramnicu Valcea. La data de 18 ...

- Un tanar in varsta de 26 ani a murit, marti dupa-masa, dupa ce un tractor s-a rasturnat peste el, incidentul avand loc in curtea unei case din localitatea Uriu, potrivit datelor comunicate de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, Marius Rus, informeaza…

- Un tanar, in varsta de aproximativ 30 de ani, a fost gasit inecat, duminica, intr-un parau din Cisnadie. Deși un echipaj SMURD a intervenit de urgența, barbatul nu a mai putut fi salvat, a informat ISU Sibiu. Barbatul a fost gasit fara suflare, in paraul din spatele gospodariei și potrivit primelor…