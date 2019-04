Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 6 aprilie 2019, in jurul orei 01.50, politistii din cadrul Politiei Orasului Teius, in timp ce actionau pe strada Bisericii, din orasul Teius, l-au depistat pe un tanar de 25 de ani, din Teius, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice si fara a poseda permis…

- Astazi, 1 aprilie 2019, in jurul orei 03.00, politistii Serviciului Rutier Alba, in timp ce actionau impreuna cu politistii rutieri din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia, pe strada Brandusei din municipiu, l-au depistat pe un barbat de 36 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism…

- Ieri, 24 martie 2019, in jurul orei 02.00, politistii de siguranta publica din Blaj, in timp ce actionau pe strada Iuliu Maniu, din municipiu, l-au depistat pe un barbat de 41 de ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Vineri, 9 martie 2019, in jurul orei a 21.10, politistii din cadrul Biroului Rutier Sebeș, in timp ce actionau impreuna cu lucratori ai Politiei Locale Sebes, pe strada Aurel Vlaicu din municipiu, l-au depistat pe un tanar de 18 de ani, din Sebes, in timp ce conducea un autoturism, fara a poseda permis…

- Vineri, 1 martie 2019, in jurul orei 22.20, politistii rutieri din Campeni, in timp ce actionau pe DN 75, l-au depistat pe un tanar de 23 de ani, din Campeni, care conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Vineri, 22 februarie 2019, in jurul orei 18.15, politistii din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 68 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Muzicanților din municipiu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Miercuri, 23 ianuarie 2019, in jurul orei 09.20, politistii rutieri din Cugir, in timp ce actionau pe strada Ion Creanga din oras, l-au depistat pe un barbat de 51 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Ieri, 20 ianuarie 2019, in jurul orei 23.20, patrula mixta de siguranța publica, formata din politist si jandarm, in timp ce actiona pe strada Iazului din municipiul Blaj, l-a depistat pe un tanar de 25 de ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In…